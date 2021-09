Politiker vill införa ”gated hospitals” efter storbråket i Lund

För fyra år sedan föreslog regionpolitikern Carl Johan Sonesson (M), som då var regionråd i opposition, att Region Skåne skulle införa vad han kallar ”Gated hospitals”. Ett begrepp som han menar innefattar inhägnande av sjukhus men även andra säkerhetsåtgärder.

Då aktualiserades frågan bland annat efter att anhöriga till personer som vårdades efter gänguppgörelser sökt sig till sjukhusområdet.

– Vi måste ta vårt arbetsgivaransvar så att man kan känna sig trygg på sin arbetsplats. Men då var det bara vi moderater som ville diskutera det, så det föll bort för att det inte fanns politiskt stöd, säger Carl Johan Sonesson.

Sedan 2018 är han regionstyrelsens ordförande och efter scenerna från Lund på måndagen, där ett femtiotal personer slogs på sjukhusområdet, lyfter han åter förslaget.

Han menar att det inte behöver handla om att hägna in hela sjukhusområdet men att göra det svårare att ta sig in på sjukhus som har haft problem med våld och bråk, skapa färre ingångar och se till att ambulansen har trygga vägar in och ut från området. Kroppskameror till personalen är en annan åtgärd som han nämner i sammanhanget.

Carl Johan Sonesson säger att han anser det vara direkt oansvarigt att som politiker inte diskutera åtgärder efter händelser som den i Lund.

– Vi moderater får inte igenom detta själva. Det åligger de andra partierna också att fundera på lösningar, man kan inte bara stå vid sidan och titta på. Man kan inte bara släppa frågan och arbetsgivaransvaret. Annars vågar kanske inte människor jobba på våra sjukhus, säger han.

Henrik Fritzon är gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne och var regionstyrelsens ordförande under förra mandatperioden. Han vänder sig emot Sonessons förslag om att hägna in sjukhuset.

– Jag har fört mycket diskussion med sjukhuspersonal och sjukhuschefer om säkerhet och uppfattar att de har ett seriöst arbete kring detta och vet vad som behövs. Jag tycker att Moderaterna väljer att spetsa till det lite för mycket när de pratar om inhägnade sjukhusområden. Jag tror inte att det är den utvecklingen vi vill ha, vanliga människor ska känna att sjukhusen är tillgängliga. Vi ska ha en bra säkerhet men det gäller att hitta en balans.

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

På grund av måndagens händelser har kommunstyrelsens ordförande i Lund, Philip Sandberg (L) kallat till ett extrainsatt sammanträde under onsdagen. Där ska kommunledningen uppdateras av kommunens säkerhetssamordnare och polisen.

– Nu pågår ett utredningsarbete hos polisen och jag hoppas att de går till botten med det här. Att uppåt ett 60-tal vuxna män från olika grupperingar ses och har fullt slagsmål på tre olika platser i Lund mitt på ljusa dagen är svårt att kalla något annat än rena neandertalarfasoner. Det är ett beteende som inte hör hemma i Lund eller i Sverige, säger han.

Han säger att man måste lyfta frågan om familjefejder och klaner till diskussion i större utsträckning.

– Det här är någonting som tidigt togs upp av Nyamko Sabuni när hon var integrationsminister, vilket snarare ledde till att hon blev petad. Det är ett uppvaknande att man börjar diskutera de frågorna i dag. De vi har svikit allra mest genom att ducka för de här frågorna i decennier är alla de skötsamma medborgare som bor i utsatta områden och som ofta utsätts för olika former av kriminalitet.

