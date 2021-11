Politikerna som regerar sociala medier – så flitiga är de på jobbet

Motioner, interpellationer, debatter och skriftliga frågor. Det finns många mätbara sätt för en riksdagsledamot att göra sig hörd och påverka i riksdagshuset. Men det finns också andra sätt att skaffa sig inflytande. De senaste åren har allt fler rikspolitiker valt att bedriva opinion på sociala medier, vissa mer än andra.

DN har kartlagt vilka av de svenska riksdagsledamöterna som är mest aktiva på sociala medier, och vilka som får mest genomslag, men också vilka riksdagsledamöter som varit mest aktiva i riksdagen.

Riksdagsledamöterna som är störst på sociala medier Rankingen utgår från en sammanvägning av antalet gilla-markeringar, kommentarer och delningar från ledamotens konton på Twitter, Facebook och Instagram under perioden 1 juni 2020 till 1 juni 2021. Detta mått brukar vanligtvis kallas för interaktioner.

Överlag är det Sveriges partiledare som sticker ut på sociala medier. Det finns dock några ledamöter som får nästan lika stor spridning på sina inlägg som partiledarna. Det är bland andra moderaten Hanif Bali, sverigedemokraten Björn Söder och socialdemokraten Annika Strandhäll.

Men är politikerna lika aktiva i riksdagsarbetet?

När Annika Strandhäll blev minister år 2014 hade hon redan använt sociala medier i flera år för att kommunicera med förtroendevalda och medlemmar i rollen som ordförande för fackförbundet Vision.

Annika Strandhäll (S).

Facebook beskriver hon som en snäll plattform med plats för längre resonemang medan Twitter är snabbare och spänstigare.

– Jag kan ibland tycka att det är ganska roligt att vara på Twitter. Om du har en aktuell nyhet eller samhällsfråga så kan du snabbt läsa av vad opinionsbildare och andra partier tycker i frågan.

Det har dock hänt att Annika Strandhäll har ångrat sina inlägg, kanske inte alltid innehållet men tajmingen.

– Det blev en veritabel storm när jag för några år sen skrev att Ungern vrider landet tillbaka till 30-talet. Det blev skriverier och man kallade upp vår ambassadör till utrikesdepartementet i Ungern. Ibland bör man tänka sig för, vilken roll man har och vilka konsekvenser det kan få. Det är lätt att dras med, säger hon.

DN har samtidigt gått igenom alla de nuvarande riksdagsledamöternas mätbara riksdagsaktivitet sedan den nuvarande riksdagen tillträdde den 24 september 2018.

Det handlar till exempel om antalet anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner ledamöterna stått bakom men även deras närvaro under omröstningar i kammaren.

Fakta. Olika sorters aktiviter i riksdagen Motioner – förslag till beslut i riksdagen Interpellationer – frågor från enskilda ledamöter till statsråd. Lämnas skriftligt in till statsrådet som inom två veckor ska svara på frågan i riksdagens kammare. Detta svar följs sedan av en debatt där även andra riksdagsledamöter kan delta. Skriftliga frågor – frågor i ett begränsat ämne till statsråd som ställs skriftligt och även besvaras skriftligt. Anföranden – tal som en riksdagsledamot håller i kammaren under debatter. Källa: Riksdagen

Enligt Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, är det dock svårt att som väljare bedöma av hur aktiv en enskild riksdagsledamot faktiskt har varit utifrån det som går att mäta i riksdagen.

– Mycket av siffrorna avgörs av vilket uppdrag en ledamot har. Om den är talesperson i vissa frågor som är i hetluften kan det påverka siffrorna ganska mycket. En ledamot kan också vara aktiv genom att försöka ha kontakter med regeringen under beredningsärenden för att försöka få in synpunkter, det kommer inte alls med här, säger han.

När tidningar gör undersökningar över hur aktiva olika riksdagsledamöter är utgår de ofta från antalet motioner ledamoten stått bakom. Det är enligt Magnus Hagevi ingen särskilt bra taktik.

– Många motioner tror jag inte är ett jättebra mått på aktivitet, då är nog skriftliga frågor bättre. Men även det är beroende av vilken position man har i partiet. Jag skulle säga att inaktivitet är ett bättre mått för att se om någon inte gör någonting. Om någon har nollor i alla kolumner kanske man ska kolla varför.

Riksdagsledamöterna som är mest aktiva i riksdagen Siffran visar antalet motioner, interpellationer och skriftliga frågor ledamoten legat bakom under perioden 2018-09-18 – 2021-06-01

Genomgången visar att den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali fortsätter att vara Sveriges största riksdagsledamot på Instagram och Twitter, sett till antalet gillningar och retweets, interaktioner, hans inlägg fått under det senaste året.

Hanif Bali har hög närvaro under voteringar men har inte ställt några frågor till ministrar i kammaren eller skriftligt under mandatperioden. Han har skrivit under totalt fem motioner, en enskild och resten kommittémotioner – som flera ledamöter i ett parti står bakom. Det är ett medvetet val, menar han. Han kallar de enskilda motionerna, cirka 3 000 varje år, för ”spam” som inte leder någon vart.

– Det är i stor utsträckning drivet av en medial pinnjakt, särskilt för de ledamöter som kommer från en plats med stark lokalmedia. Man är rädd att bli kallad ”latast i riksdagen”. Men om du lägger samma motion år efter år säger det ingenting om din arbetsinsats, säger Bali.

Hanif Bali (M).

Annika Strandhäll har skrivit 18 motioner under den tid hon suttit i riksdagen, sedan hösten 2019. Hon beskriver motioner som ett trubbigt verktyg, eftersom de flesta avslås.

– Och det är nog ganska få som läser dem. Det har blivit ett sätt att mäta om riksdagsledamöterna är aktiva. Men jämför man tiden som läggs på det med vad som kommer ut så finns det många andra sätt att göra skillnad på, säger hon och fortsätter:

– Jag tänker främst på förhandlingar kring olika lagförslag. Att bygga allianser och hitta stöd för sina förslag är en betydande del av arbetet i riksdagen.

DN:s genomgång visar att riksdagsledamöter från regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har lägst aktivitet i riksdagen. Enligt Annika Strandhäll är det ”verkningslöst” att som företrädare för ett regeringsparti till exempel ställa frågor till ministrarna.

– Om jag ska ställa en fråga till regeringen kan jag lika gärna ringa någon.

Annika Strandhäll (S).

Flera riksdagsledamöter som DN talat med instämmer i Strandhälls bild när det gäller motionerna. Markus Wiechel (SD), som är en riksdagsledamot som under den gångna mandatperioden legat bakom flest motioner, skriftliga frågor och interpellationer, håller dock inte med.

– Enskilda motioner som vi lägger utan uppbackning från ett parti har funktionen att det kan bli partipolitik. Dessutom kan det på sikt bli politik som andra partier anammar. Interpellationer är en form av påverkansarbete där berörd minister och tjänstemän inför debatten tvingas bearbeta den frågan och lyfta fram argument för och emot. Om man på så sätt lyckas sälja in budskapet i dokumentet kan det leda till en förändring i framtiden. Samma sak gäller skriftliga frågor.

Han förklarar sin stora aktivitet med att han han är en ”nörd”.

– När man också har fått förtroendet att sitta riksdagen, då vill man göra det mesta av det.

Mycket av arbetet i riksdagen består dock av arbete i utskotten, arbete som inte syns på samma sätt. Karolina Skog, vice gruppledare för Miljöpartiet är den ledamot som deltagit vid flest utskottsbeslut under den gångna mandatperioden. Karolina Skog förklarar det faktumet delvis med att hon är ledamot i finansutskottet, som under pandemin haft ett särskilt intensivt år. Men också med att hon cyklar till jobbet i riksdagen.

– Det var en period i våras där vi hade en ordning i utskotten där man behöll regeln att beslut i utskottet bara kunde tas om ledamöterna alla var närvarande i samma rum. På grund av detta la man ofta alla beslutsmöten inom utskotten kort efter varandra, där man under en kort period genomförde alla omröstningar.

Karolina Skog (MP).

Många av de andra riksdagspartierna växlade enligt Karolina Skog ledamöter på dessa möten, men i Miljöpartiets fall satt hon med vid en stor mängd av dessa möten.

– Det betydde förstås inte att jag satte mig in i alla frågor. Jag fick instruktioner från mina kollegor och satt och deltog i besluten. Och det har mycket med att göra att jag bor där jag gör, och kan cykla till jobbet.

Huruvida det är ett problem att det är svårt för väljarna att utvärdera hur aktiva deras riksdagsledamöter varit beror på hur man ser på demokrati, enligt Magnus Hagevi.

– I Sverige röstar de allra flesta på partier medan man inte känner till dem som står på valsedlarna. Undersökningar från Göteborg visar att en mindre och mindre andel av väljarna känner till riksdagsledamöterna. Och det kan vara på goda grunder, varför ska man göra det när man inte har möjlighet att hålla koll på enskilda individer?