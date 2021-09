Politiskt parti i Göteborg utesluter sitt eget kommunalråd

I pressmeddelandet, undertecknad av partiets nye ordförande Thomas Hedberg, sägs att styrelsen beslutat att ”med omedelbar verkan” utesluta Munck.

”Styrelsen har under mycket lång tid hanterat personalproblem relaterat till Henrik Munck. Många försök har gjorts för att hitta lösningar från styrelse, personalutskott och ledningsgrupp. Alla utan framgång”, skriver man.

Vidare anförs att ”Henriks agerande, förutom mer specifika händelser vi tidigare refererat till, har försvårat samarbetet inom ledningsgruppen samt skadat förtroendet för ledning och styrelse” och därför anses ”förtroendet mellan ledningsgrupp, majoriteten i styrelsen och Henrik förbrukat”.

Styrelsens majoritet hänvisar till partiets stadga punkt 3:5: ”Uteslutning kan ske om an bryter mot stadgarna eller om man uppenbart motarbetar eller skadar partiet”.

Så sent som i fredags och under helgen har delar av partiets förtroendevalda velat att processen ska pausas för att kalla in en oberoende HR-coach för att försöka lösa upp knutarna. På måndagen valde en av partiets fullmäktigeledamöter att i stället uttala att partiledaren själv Martin Wannholt bör ta en time out medan åklagare utreder hans anmälda affärer i Brasilien.

”Vi förstår naturligtvis att det finns medarbetare som inte delar åsikten men det är styrelsens bedömning att en uteslutning är enda vägen”, skriver dock styrelsen i pressmeddelandet.

Henrik Munck är fortsatt kommunalråd men nu alltså utesluten som medlem i Demokraterna. Foto: Jonas Lindstedt

DN skrev förra veckan att partistyrelsen ville att Henrik Munck skulle skriva på ett avtal om ett så kallat avvecklings- och omställningspaket till en kostnad för partiet på drygt två miljoner kronor. ”Vi vill tydliggöra att det frivilliga avvecklings- och omställningspaket inte handlade om att ”köpa tystnad” utan bestod av ersättningen motsvarande 24 månadslöner som Henrik Munck ändå hade fått om han hade suttit kvar som kommunalråd, inklusive skatt och arbetsgivaravgift”, skriver nu styrelsen, som samtidigt konstaterar att tre av dess egna ledamöter röstade emot uteslutningen av Henrik Munck.

Henrik Munck valde i ett brev till styrelsen i lördags föreslå förnyade samtal i stället för att skriva på avtalsförslaget.

– Jag har velat lösa det här i samförstånd och vill inte förhandla i media. Vad jag vill är att få se den utredning som man har gjort och som ska utgöra grunden för att utesluta mig. Jag vill få en möjlighet att bemöta vad jag anklagas för. Först därefter går det att förhandla, sa Munck förra veckan till DN.