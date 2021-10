Populär spelplattform onåbar för miljontals användare

Roblox är en plattform där användarna kan spela mot varandra online och bygga egna spel. Över 40 miljoner personer spelar på plattformen varje dag – och fler än hälften av användarna är barn under 13 år, skriver The Verge.

I ett uttalande till tekniksajten meddelar företaget att problemet inte beror på något externt intrång. I sin senaste tweet, på lördagen, skriver Roblox att felet har identifierats och att arbetet pågår med att få plattformen att fungera igen:

https://twitter.com/Roblox/status/1454555945015472132

Hundratals svenska användare rapporterade in problem med Roblox under lördagen till sajten Downdetector, och störningsrapporterna fortsätter att komma in tidigt på söndagsmorgonen.

