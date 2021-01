Den privata vårdgivaren erbjuder bland annat PCR-tester, som visar om patienten har en aktiv covid-19-infektion, som underlag för reseintyg.

På intygen står ”Certified Laboratory: UNILABS” – Sveriges största laboratorium – och intygen har även en stämpel från svenska myndigheten Swedac, som ackrediterar laboratorieverksamhet.

Men varken Unilabs eller Swedac har något samarbete med kliniken, uppger man för Göteborgs-Posten. Unilabs säger till GP att de inte har analyserat ett enda prov därifrån.

– Vi har både dubbel- och trippelkollat saken, säger Unilabs chef Inge Andersson till tidningen.

Händelsen har polisanmälts av Unilabs och sammanlagt har polisen fått in ett tiotal ärenden kopplade till den privata kliniken.

– Det är tio olika ärenden där folk har varit där och betalt en avgift runt 2.000–2.500 kronor och sedan kanske det visar sig att de inte har skickat proverna till ett labb utan har skott sig genom att bara skriva ut intygen, säger Christer Fuxborg, presstalesperson på polisen i väst.

Nu kommer polisens samordning tillsammans med utredningsavdelningen att titta närmare på ärendet.

– Tänk dig själv att du går och lämnar ett blodprov och du får ett intyg fastän de inte ens har analyserat provet, fast du har intyget i handen, då är du en potentiell smittspridare. Så någon form av bedrägeri talar man om att det bör ligga under och jag vet att bedrägeri ska kopplas in och att de tillsammans ska titta på det här under dagen, säger Christer Fuxborg.

Till GP säger den privata klinikens ansvariga läkare att man har kontrakt med Unilabs och att ungefär 15-20 prover körs till Unilabs i Skövde samt Sahlgrenska universitetssjukhuset varje vardag.

Polisen uppger för DN att man i utredningen även kommer att ta kontakt med läkarna på kliniken.

– Nu utreder vi det här och på vilket sätt vi ska komma till rätta med det. Vi får ju titta på om det här är ett brott. Vi får även kontrollera med läkarna som skrivit ut intygen, om det är något där som har missats. Det finns alltid två sidor av ett mynt, säger Christer Fuxborg.

GP skriver på onsdagen att klinikens ansvarige läkare är anställd på Södra Älvsborgs sjukhus och att personen sjukanmält sig efter avslöjandet.

Vidare skriver man att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kommer att inleda en tillsyn av händelserna kring kliniken.

Anställda på DN har inför en reportageresa till Norge använt sig av kliniken för att genom PCR-test få nödvändiga friskintyg.

