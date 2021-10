Problem med Västtrafiks app igen – resenärer åkte gratis

– Det var något med appen som gjorde att den inte fungerade som den skulle mellan klockan 07.30 och 08. Under tiden aktiverade vi den så kallade störningsbiljetten, säger Henrik Kjellberg på Västtrafiks presstjänst till DN.

Det innebär att resenärerna fick en tillfällig gratisbiljett under en halvtimme.

Det är tredje gången på kort tid som appen To Go strular. Den låg nere en stund under tisdagen och även vid ett tillfälle i förra veckan, enligt Kjellberg.

– Exakt vad det beror på vet vi inte, men vår it-avdelning tittar på det. Det är viktigt att vår app fungerar.