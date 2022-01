Professor: Skulle krävas färre restriktioner om fler vaccinerats

Det var sjukvården som lyftes fram som argument när nya restriktioner meddelades den 10 januari.

– Belastningen på sjukvården just nu är hög. Och om sjukvården och sjukvårdens medarbetare ska klara sina uppdrag på lång sikt så behöver vi få ned smittspridningen, sade statsminister Magdalena Andersson (S).

Den stora majoriteten av Sveriges befolkning har vaccinerat sig mot covid-19 och över 85 procent av alla från 12 år har tagit två doser. På fredagen hade var fjärde person i landet blivit trippelvaccinerad.

Samtidigt är det omkring 14,5 procent som inte vaccinerat sig.

– Genom att vaccinera dig minimerar du inte bara dödlig eller allvarlig sjukdom för dig själv, du visar också respekt för medarbetarna i vården och omsorgen som nu sliter under tuffa vilkor för att vårda våra sjuka och ta hand om våra äldre, sade Magdalena Andersson den 10 januari.

Om vaccintäckningen ökat så hade situationen sett annorlunda ut.

– Det är svårt att säga om vi hade kunnat släppa restriktionerna, men vaccinen skyddar väldigt bra mot svår sjukdom så vi hade varit i ett helt annat läge, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi på Umeå universitet, är inne på samma spår som Sara Byfors. Han tror att behovet av restriktioner hade minskat om vaccintäckningen ökat.

– Vi hade iallafall behövt färre restriktioner. Det är kontentan. Sedan finns det ju också de som inte kan vaccineras av medicinska skäl och dem har vi en uppgift att skydda, med hjälp av våra egna vaccinationer, säger han.

Ett högt tryck på sjukvården får flera negativa konsekvenser.

– Personalen har ansträngt sig till det yttersta och vårdpersonalens hälsa har påverkats av belastningen, sade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell på pressträffen tidigare i januari.

Det gör också att annan vård inte hinns med. Omkring 30 procent av planerade operationer som har fått vänta på grund av den arbetsbörda som covidpatienterna innebär, enligt Socialstyrelsen.

– Minskar vi inte smittspridningen finns också risken att vården måste genomföra mycket hårda prioriteringar och med striktare prioriteringar byggs också vårdköerna på till annan vård, säger Olivia Wigzell.

Smittspridningen är ungefär lika hög bland vaccinerade och ovaccinerade. Under vecka två bekräftades totalt 164 686 covidfall i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport. Då hittades något fler fall per capita bland vaccinerade än bland ovaccinerade. Men det är just inom sjukvården som ovaccinerade sticker ut nu.

Trots att de utgör mindre än 15 procent av befolkningen från 12 år och uppåt så är en stor del av de som intensivvårdas för covid-19 är ovaccinerade.

Totalt vårdades knappt 110 covidsjuka på intensivvårdsavdelning med respirator i veckan, vilket är omkring 27 procent av alla iva-patienter. Medan ökningen av intensivvårdsbehov och dödsfall ökar svagt bland vaccinerade i statistiken, så syns en kraftig ökning bland de som inte tagit vaccinet de senaste veckorna.

Foto: Alexander Mahmoud

Risken för att bli så svårt sjuk att man behöver intensivvård beräknas vara omkring tio gånger högre för ovaccinerade än för vaccinerade. Medelåldern bland de ovaccinerade som behöver intensivvård är också tio år lägre än bland de vaccinerade.

– Jag tror att många har uppmärksammat att antalet allvarliga fall inte har ökat på samma sätt som tidigare trots att det har varit rekordhög smittspridning. Så jag tror att det är rätt tydligt för många att det är klart att det beror på vaccinen, säger Joacim Rocklöv.

I och med att smittspridningen är så hög även bland vaccinerade så kan vi däremot inte stoppa viruset med hjälp av vaccin i nuläget, förklarar Joacim Rocklöv.

– När vi har de här genombrottsinfektionerna kommer vi aldrig nå upp till en flockimmunitet, säger han och fortsätter:

– Med omikron så skyddar du faktiskt mest dig själv med vaccinet. Tidigare skyddade man även andra eftersom man smittade mindre. Men genom att skydda dig själv så skyddar du ju också sjukvården från överbelastning och förträngningseffekter så på det sättet så har vaccinet viktiga indirekta effekter.