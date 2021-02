R-talet ökar i flera regioner – nedåtgående trend mattas av

I Stockholm, Gävleborg, Värmland, Västerbotten och Västernorrland var R-talet över ett den sista januari och den första februari.

R-talet, eller det ”momentana reproduktionstalet”, som Folkhälsomyndigheten analyserat beskriver hur många personer som varje covidsjuk person smittar i snitt vid en specifik tidpunkt. Är R-talet över ett smittar varje sjuk person mer än en person i snitt och antalet sjuka i samhället ökar.

Analysen, som sträcker över två veckor fram till den 1 februari, visar att R-talet över tid har stigit i långt fler regioner. Ett stigande R-tal under ett betyder att den nedåtgående trenden i smittspridningen mattas av.

Under de senaste veckorna har spridningen i Sverige gått ned betydligt jämfört med i mitten på december. Under årets första veckor minskade antalet bekräftade fall av covid-19 med omkring 20 procent per vecka.

Folkhälsomyndigheten har dock varnat för att kurvan snabbt kan vända upp igen, om befolkningen slappnar av och ökar sina fysiska kontakter. En sådan tredje våg av smittspridning kan komma redan om någon eller några veckor, sade statsepidemiolog Anders Tegnell i torsdags.

R-talet är uppskattning dag för dag i Folkhälsomyndighetens rapport. Flera regioner har pendlat runt ett under de två veckorna som analyserats. Att R-talet låg över ett i de sex regionerna förra helgen innebär alltså inte nödvändigtvis att smittspridningen fortsatt öka på dessa platser.

Men att den kraftigt minskade trenden har mattats av syns även på nationell nivå. Förra veckan, vecka 4, bekräftades 21.000 fall av covid-19 i Sverige, skriver Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckorapport. Det innebär fortfarande färre fall jämfört med veckan innan. Men minskningen med 11 procent är nästan hälften så stor som veckan tidigare. Vecka tre sjönk antalet bekräftade fall med 20 procent från vecka två.