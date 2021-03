Räddningsledaren: ”Jag hade själv inte vågat gå ut på isen nu”

Det ligger en trolsk dimma i vassruggarna kring Härlanda tjärn och marssolen strålar från himlen. Räddningsdykaren Per Högberg har varit här privat, tidigare under vintern när det var rejäla minusgrader, och han förstår att isen lockar.

– Det är ju en underbar naturupplevelse, men nu ska ingen vara där ute, säger han.

Den här dagen sjunger det och mullrar i tjärnens is. Även om den överlag fortfarande är tjock skapar tövädret spänningar och porösa partier. Isen är inte att lita på.

Räddningsdykarna från Gårda brandstation har varit ute på ovanligt många drunkningslarm den senaste tiden. Åtta stycken på fyra veckor. Nu hoppas de att ingen går ut på isarna mer. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Per Högbergs vaktlag är uppe vid tjärnen för att öva isvaksräddning och dykning. Det är Per som ska hoppa i. Han drar en mörk overall över torrdräkten, hälsar på en vinterbadare vid bryggan och tar sedan ett stort kliv ut på den gropiga isen.

– När någon går på isen är det alltid en risk att fler tror att det är säkert, säger styrkeledaren Stefan Ebrahimi. Men man ska ha ”kunskap, säkerhet och sällskap” som minnesregel, och inte lita på att andra vet vad de gör.

Februari var en månad med ovanligt många drunkningslarm i Sverige. 147 stycken, vilket kan jämföras med 58 förra året och 76 året innan dess. Flera slutade tragiskt i dödsfall som blivit omskrivna.

I Göteborgsområdet innebar den kalla vintern att även havsisarna lade sig. Och många har valt utomhusäventyr som smittsäker aktivitet under pandemin. Men tillbuden har även här varit oroväckande många – Gårdas dykarlag har haft åtta larm de senaste fyra veckorna.

– Vi har larmats till pimpelfiskare, skridskoåkare och till och med till en bil som hade åkt genom isen, men det var som tur var på väldigt grunt vatten, säger Stefan Ebrahimi.

Styrekledare Stefan Ebrahimi försäkrar sig om att Per Högberg kommer in till bryggan efter vakdoppet. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Gårda brandstations dykare täcker larm från Halmstad till Orust och in mot Borås. Varje gång det larmas rycker enheter från minst två stationer ut. Är det till havs behövs sjöräddningsbåtar och helikopter. Ambulans och polis ansluter också.

– Det är alltså ett stort pådrag som kräver stora resurser, även de gånger det går bra, säger styrkeledaren.

Nu har Per Högberg klivit ner i vaken, och med dobbarnas hjälp, ganska odramatiskt tagit sig upp på egen hand. Isen är som sagt ganska tjock i Härlanda och höll utan bekymmer att kasa sig upp på i övningssyfte. Men med väderomslagen ändras förutsättningarna snabbt.

– Ispimplarna går ju till exempel ut tidigt på morgonen, och när de sedan ska hem kan isen vara en helt annan än den de gick ut på, säger dykaren Jonas Johansson.

Henrik Persson och Jonas Johansson förbereder isvaksövningen medan Tom Madeleys vinterbad går mot sitt slut. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Flera larm den här vintern har handlat om mer än en person. Vid de svåraste dödsolyckorna har det börjat med att någon gått igenom isen och att andra som försökt rädda den nödställde själva också dragits ner.

– Det är så jädra lurigt. Den som räddar kan själv lätt bli ett offer, säger Mattias Hulthén, som i övningen på Härlanda har en boj med sig ut till vaken där kollegan ligger. I det här fallet orkar Per Högberg ta tag i den och kan enkelt dras upp.

– Här är isen ganska stark, men bärigheten runt ett olycksområde är oftast dålig. Den som vill hjälpa bör ha en lina eller något annat att kasta ut, säger Stefan Ebrahimi. Det är kluvet för oss det här, vi vill inte att fler ska riskera att trilla i, samtidigt slutar de flesta tillbud väl just för att folk kommer till undsättning. Men man ska vara försiktig!

Bild 1 av 2 Per Högman i vaken, Mattias Hulthén på väg till undsättning. Här genomför räddningsdykarna en övning, men i år har de verkliga larmen kommit tätt. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Per Högberg älskar isen privat, men nu råder han ingen att gå ut. Här syns han under en övning i arbetet som räddningsdykare. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

När någon är för svag för att ta tag i en lina och bli uppdragen, måste dykarna själva gå ner i vattnet och lyfta upp den nödställde. Om isen i vakområdet är för bräcklig, eller om personen redan hamnat under vattenytan, gör brandkåren en ny vak på ett säkrare område och simmar mot olyckplatsen under isen. Offret bärgas sedan till fast mark samma väg, under isen.

– Det finns gott hopp om att rädda liv även då. Kylan i vattnet hjälper till i de lägena, och skyddar hjärnan till exempel, säger Henrik Persson, som i det sista momentet av dagens övning kommunicerar från bryggan med två dykare som simmar just fram och tillbaka mellan vaken och bryggan, under islagret.

När de kliver upp har de gjort ett fynd. En simfena som låg på botten tas upp innan brandmännen märker ut övningsvaken med ordentliga granruskor för att varna andra.

– Men just nu råder vi ingen att ge sig ut över huvud taget. Jag hade själv inte vågat, trots min vana. Varje sjö och varje vattendrag beter sig på olika sätt och det är väldigt svårt att bedöma isen nu, säger styrkans ledare Stefan Ebrahimi.

Stefan Ebrahimi och Per Högberg förbereder dykning under isen i Härlanda tjärn. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Här kan du läsa fler texter från DN:s Göteborgsredaktion