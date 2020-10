Räkan lika stor klimatbov som biffen

Att äta sjömat framhålls ofta som ett hälsosamt alternativ till att äta proteiner från landdjur. Men när det gäller klimatpåverkan är skillnaden stor mellan våra vanligaste fiskar och skaldjur.

Vissa skaldjur har en klimatpåverkan som ligger på samma höga nivå som nötkött som hålls fram som en klimatvärsting med stora utsläpp av växthusgaser.

– Räka, havskräfta och hummer, ligger nära nötkött när det gäller påverkan på klimatet, säger Friederike Ziegler, forskare på RISE.

I en studie publicerad i Journal of Cleaner Production har forskare vid RISE granskat hur näringsinnehållet respektive klimatavtrycket av fiske eller fiskodling, varierar mellan ett 40-tal arter som vi ofta äter i Sverige.

De har kartlagt ursprung och produktionsmetod från befintliga livscykelanalyser för att få fram klimatavtrycket som produktionen av varje art orsakar. Detta har sedan kombinerats med ett sammanvägt mått för näringsinnehållet för varje art.

Ostron hade högst näringstäthet av all sjömat i studien – deras näringsvärde är fem gånger så högt som torsk. En portion ostron ger alltså samma sammanvägda näringsvärde som fem portioner torsk. Men den ätliga delen av ett ostron är liten, därför får den högre klimatpåverkan än vissa andra arter.

Huvudorsaken till att vissa skaldjur hamnar högt när det gäller klimatpåverkan är fångstmetoderna. Fartygens bränsleåtgång är avgörande.

– Det har att göra med hur skaldjuren lever. De lever inte i stim utan de lever på botten och det tar lång tid att fånga in dem. Räkor och havskräfta fiskas med bottentrål. Det är ett fiske med ganska lite fångst per tråltimma. Fiskemetoden är bränsleintensiv eftersom det går åt mycket bränsle i förhållande till fångst per timme, säger Friederike Ziegler.

– För både havskräfta och hummer finns även burfiske, då går det åt mindre bränsle men det är fortfarande ganska högt. Det är bättre än trål men räkor och kräftor är inte klimatsmart mat.

En bidragande orsak till att skaldjur hamnar högt när det gäller klimatpåverkan är att studien räknar om klimatavtrycket av produktionen till per kilo ätlig del (det vill säga filé eller skaldjur utan skal).

– Räkor och kräftor har en ganska liten andel som är ätlig, den är omkring 30 - 40 procent, resten 60 - 70 procent är skal och huvud.

Medan räkor, havskräftor och hummer har en lika hög klimatpåverkan som biffens har de flesta andra sjömatsarter betydligt lägre påverkan. De ligger under nivån för kyckling, gris, och nötkött. Minst klimatpåverkan i förhållande till näringsinnehåll har sill, makrill, skarpsill och strömming.

– De lever uppe i vattenmassan och i stora stim vilket gör att man kan fiska dem på ett annat sätt. Du behöver inte dra redskapet längs botten, teknik som exempelvis ekolod gör att du hittar fisken och kan åka dit och lägga i dina redskap. Det blir mer effektivt ur bränslesynpunkt.

Den klimatpåverkan som har räknats in handlar enbart om själva produktionen och gäller både vild och odlad fisk. De transporter som tillkommer när fiskarna och skaldjuren har fiskats upp är inte medräknade.

– Rent generellt har transporterna en mindre betydelse för klimatet än själva fisket och vattenbruket. Det är viktigare att sjömaten är hållbart producerad än var den är producerad. Men det finns undantag, som flygtransporter när till exempel levande hummer importeras. Det bästa är naturligtvis alltid att undvika onödiga transporter, säger Friederike Ziegler.

Våra matvanor har stor betydelse för klimatet. Maten står för nästan en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. I början på förra året kom en rapport, EAT-Lancet, som visar vad som krävs för att maten ska räcka till 10 miljarder människor som beräknas leva på jorden år 2050, om den dessutom ska vara hållbart producerad.

I grova drag innehöll den hållbara och näringsriktiga dieten mindre rött kött och fortsatt konsumtion av sjömat i ungefär den nivå som vi äter i dag. Men studien visade inte på de stora skillnaderna mellan olika arter av sjömat när det gäller såväl näring som klimat och miljö.

Den sjömat vi äter mest i Sverige är lax som odlats i Norge som kommer hit med lastbil eller tåg. Har den transporterats på tåg är klimatpåverkan av transporten försumbar, på lastbil mycket liten.

– I Norge odlas laxen i kassar i havet och när det gäller klimatpåverkan ligger laxen mellan kyckling och gris, men näringsinnehållet är betydligt högre.

Studien konstaterar att en vanlig fråga är om sjömat från fiske är bättre eller sämre än odlad sjömat. Svaret är att det beror på vad man jämför och hur. Eftersom fisket inte kan ökas i någon större omfattning, behöver ökad efterfrågan på sjömat tillgodoses genom ökad odling.

De vilda bestånden av lax skulle täcker inte dagens efterfrågan utan den tillgodoses genom fiskodling, som förväntas öka kraftigt. Vild lax från Östersjön innehåller sexton gånger mer dioxin än odlad, varför Livsmedelsverket rekommenderar begränsad konsumtion.

Studien har enbart granskat sjömatens klimatpåverkan men mat från havet kan ha andra problem, till exempel fiskodlingars miljöpåverkan och bestånd som är överfiskade. Men klimatpåverkan kan ofta fungera som en indikator för annan påverkan på miljön

– Ofta hänger en hög klimatpåverkan ihop med hög miljöbelastning eller andra ekosystemeffekter, till exempel den bottenpåverkan som bottentrålning efter räka och havskräfta har, men det finns också undantag från detta.

Om vi ska lockas att äta mer av fiskar med låg klimatpåverkan tror Friederike Ziegler att det krävs nytänk i producentledet.

– Man skulle behöva använda fantasin för att göra de fiskarna mer tilltalande. Inte bara sälja hela färska fiskar eller filéer utan ta fram bekväma färdiga produkter som är enkla att göra i ordning - och framför allt jättegoda!

Hon nämner att både i Finland och Sverige har det på senare år dykt upp mört- och braxenbiffar i fiskdiskarna och att det finns fler möjligheter att utöka fiskmenyn.

– I vår studie har vi tagit med de arter vi äter mycket av redan i dag. Men det finns några som vi inte äter så mycket av som vi kanske skulle kunna använda mer, exempelvis sötvattenfiskar och inte minst alger och musslor - nu äter vi mest lax, torsk och räkor, säger Friederike Ziegler.