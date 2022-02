Rapport: Cannabis driver på dödliga gängvåldet

För första gången finns nu en kartläggning över vilka olika typer av droger som förekommer i samband med dödligt våld, det vill säga mord, dråp och misshandel i Sverige.

Studien visar att narkotika förekommer i nästan hälften av brotten – och en drog sticker ut. Cannabis har ökat stort och är nu i särklass den vanligaste drogen.

– Ökningen av cannabis följer ökningen av det dödliga våldet i Sverige. Drogen är en av flera faktorer som haft betydelse, även om den absolut inte är den enda, säger Sven Granath.

Han är forskare i kriminologi och har gjort studien som baserar sig på närmare 1 000 fall av dödligt våld åren 2008-2019. Rapporten heter ”Inslag av cannabis vid dödligt våld i Stockholm och i Sverige” och ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i region Stockholm, CES.

Andel drogrelaterade fall av dödligt våld uppdelat efter typ av drog och tidsperiod I Sverige år 2008 till 2019. Flera droger kan förekomma i samma fall. Procent. Källa: Brås forskningsdata om dödligt våld bearbetad och kompletterad av CES och KI.

24 procent av gärningsmännen och 20 procent av offren var påverkade av just cannabis bland de fall när narkotika var inblandat. Dessutom var konflikter kring cannabis motivet till 17 procent av brotten i de undersökta fallen.

Om man enbart tittar på de senaste åren, 2016 till 2019, var cannabis inblandat i mer än vart tredje fall av dödligt våld, 36 procent.

Cannabis är mycket vanligt i gängkonflikter, men förekommer också i andra miljöer så som brott i nära relation, hatbrott, sexualmord och spontana dispyter, enligt studien.

Drogen syns i kriminaliteten i alla åldrar över hela landet, men är vanligare bland ungdomar som har ihjäl varandra i Stockholm.

– Vi tror att bruket av cannabis har gått upp ännu mer än vad som går att fånga i statistiken, baserat på diskussionen i samhället och olika ungdomssammanhang, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef vid CES.

En orsak som lyfts fram till att cannabis sticker ut i brottsligheten är att drogen blivit mer populär bland människor som lever ett destruktivt, kriminellt liv men exempelvis alkohol verkar har minskat i popularitet. Cannabis kan, precis som alkohol, göra att man blir mer våldsam men främst handlar det alltså om att drogen har seglat upp och blivit mer populär.

– Vi ser inte att cannabisruset i sig gör att de våldsamma situationerna blir fler. Utan människor fastnar i en antisocial livsstil, kan dra på sig skulder och blir avtrubbade när det gäller att begå brott, säger Sven Granath.

Studien visar inte heller att människor skulle begå brott för att finansiera sitt cannabismissbruk. Det verkar däremot som att utbudet av cannabis ibland faktiskt är större än efterfrågan – och det skapar våldsamma konflikter.

– När det finns för mycket att sälja uppstår ren konkurrens om områden att sälja i. Här är det tydligt att cannabis är en motor i det dödliga våldet, ”du har tagit min kund”, säger Sven Granath.

En förklaring som ges till det stora utbudet av cannabis, och att priserna gått ned, är digitaliseringen. Internet har revolutionerat droghandeln och gör det lätt att komma i kontakt med folk, hyra en lägenhet i exempelvis Spanien för att göra upp en affär, skicka bilder på narkotikapartier och följa lastens väg genom olika länder.

Utöver cannabis visar studien att även kokain och det narkotikaklassade läkemedlet tramadol har blivit vanligare i samband med dödligt våld. Droger som minskar är amfetamin och opiater. Amfetamin var länge varit en av de vanligaste drogerna bland marginaliserade människor.

– Det är förvånande att inslaget av cannabis nu är såpass stort. Det är en hett eftertraktad drog som eldar på brottsligheten och det här är nog en större fråga än vad vi hade förstått, säger Cecilia Magnusson.

Diskussionen om att legalisera cannabis har pågått länge och bland förespråkarna har det förts fram att det skulle kunna leda till minskad brottslighet. Sven Granath påpekar dock att det inte går att dra enkla slutsatser.

– Konflikterna kring försäljningen skulle finnas ändå. Om vi blickar bakåt i tiden hade vi under en period våldsamma konflikter kring cigarettsmuggling, trots att cigaretter är lagliga. Kärnan är allt detta är att det uppstår en svart ekonomi kring något som är lätt att sälja, och lätt att tjäna pengar på, säger Sven Granath.

Flera andra studier det senaste året visar att tillgången på narkotika är stor i Sverige och att handeln bedrivs under affärsmässiga former. Mellan 100 och 150 ton droger smugglas årligen, enligt en rapport från Polismyndigheten som kom ifjol. Samtidigt har distributionskedjorna för narkotikan blivit effektivare och köparna handlar via sociala medier, chattappar och internet. Sammantaget är det en utveckling som förvånat och där rättsväsendet är underdimensionerat för att hantera problemet, anser polisen.