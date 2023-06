Rätt använd kan AI göra svensk skola bättre

● AI och Chat GPT klarar att göra textbearbetning och att producera texter av hög kvalitet vilket gör det svårt för lärare att upptäcka fusk.

● Skolverket anser därför att inlämningsuppgifter kan användas som övning men avråder lärare från att använda dem som betygsunderlag om inte tillförlitligheten kan säkerställas.

● I vissa ämnen och situationer är det svårare att göra bedömningar under kontrollerade former under lektionstid, till exempel om eleven ska arbeta med observationer, intervjuer och fältarbete. Då behöver läraren vara särskilt uppmärksam på om en elev använt AI-teknologi.

● Det kan finnas flera sätt att upptäcka om eleven använt otillåtna hjälpmedel.

● Som lärare kan du göra muntliga uppföljningar och ställa kontrollfrågor för att upptäcka tecken på fusk.

● Det kan gälla elevens planering, genomförande och utvärdering av ett arbete eller hur eleven presenterar, diskuterar och svarar på respons i anslutning till ett arbete.

● Ibland är det lämpligt att ställa krav på källor.

Källa: Skolverket