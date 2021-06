Redan vattenbrist i många kommuner

Fram till och med i fredags hade 20 kommuner infört bevattningsförbud, enligt branschorganisationen Svenskt vatten som följer utvecklingen. I dessa kommuner, varav flertalet återfinns i de mellersta eller södra delarna av landet, får vatten endast användas till mat, dryck och personlig hygien.

I ytterligare ett 15-tal kommuner har invånarna uppmanats att hushålla med vattnet.

– Det är så man brukar göra, innan man fattar beslut om ett bevattningsförbud, säger Fredrik Vinthagen, kommunikationsstrateg på Svenskt vatten, till TT.

Enligt honom kan det finnas två skäl till bevattningsförbud. Antingen är det ont om vatten, på grund av låga grundvattennivåer, eller så hinner vattenverken inte med att producera tillräckligt mycket vatten i förhållande till hur mycket som förbrukas.

– Om alla vrider på kranen samtidigt, ja, då blir det brist. Då hinner vattenverken inte med att rena tillräckligt mycket. Så är det i norra Stockholm just nu, som tar sitt vatten från Mälaren där det i princip finns hur mycket vatten som helst, säger Fredrik Vinthagen.

Värmen och det faktum att extra många är hemma just nu på grund av coronapandemin gör sitt för att vattenförbrukningen ska skjuta i höjden.

Den ökade förbrukningen i kombination med låga grundvattennivåer gör att vattnet kan sina. För till skillnad från Stockholm använder många andra kommuner inte sjöar, utan kommunalt grundvatten. Detta vatten kommer oftast från stora grundvattenmagasin som finns i sand- eller grusavlagringar, som rullstensåsar.

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) är vattennivåerna i dessa magasin just nu normala eller till och med över det normala i de norra delarna av landet. I Sörmland, delar av Uppland, Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne samt Öland och Gotland ligger nivåerna under eller mycket under de som räknas som normala för årstiden.

Skåne, Blekinge, delar av Kalmar län samt Gotland är värst drabbade. Där är grundvattennivåerna mycket under de normala.