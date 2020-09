Regeringen: Bosatta i utsatta områden ska räknas

Skatteverket ska stärka folkbokföringen i utsatta områden. Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna avsätter 63 miljoner kronor för att stärka folkbokföringen i områden med stor trångboddhet.

Statsminister Stefan Löfven bekräftade på onsdagen att det kommer en satsning på folkräkning i höstbudgeten men detaljerna kring den överlåter han till ansvarigt departement och myndighet att hantera.

– Det är viktigt att få koll på vilka som bor här. Men jag tror inte att vi kan göra som vi gjort tidigare, tiden har gått och tekniken förändrats, säger Stefan Löfven.

Både Liberalerna och Moderaterna har krävt en ny folkräkning och både SD och KD har varit inne på samma spår. Statsministern har ingen uppfattning när det kan bli aktuellt med en folkräkning.

– Det kan jag inte säga. Men huvudbudskapet är att vi ska ha koll på vilka som bor i vårt land och var man bor. Men exakt hur, när och vad som ska göras i vilka steg måste de som ska genomföra det få fundera på, säger Stefan Löfven.

Några timmar efter Löfvens besked kallade Moderaterna till presskonferens på samma tema.

– Vi vill ha koll på vilka människor som bor i landet och att de människor som är skrivna här verkligen också bor här. Och att människor inte tar emot ersättningar man inte är berättigade till och att man inte gömmer olika identiteter på olika adresser, säger M-ledaren Ulf Kristersson.

Civilminister Lena Micko, (S), öppnade för en större folkräkning under en debatt mot just Ulf Kristersson i augusti och flera socialdemokratiska kommuntoppar har efterlyst en sådan. Under torsdagen kommer Moderaterna att lägga fram sitt förslag om folkräkning i riksdagens skatteutskott.

Är det verkligen en konfliktfråga?

– Regeringspartiet röstade nej förra gången men jag uppfattar att de är mer positiva nu. Det här är ett tydligt sätt att säga att om regeringen inte fattar det beslut som vi tror att regeringen egentligen vill fatta så fattar vi det beslutet åt dem, säger han.

Moderaterna anser att regeringens variant att välja ut vissa områden för folkräkning är långt ifrån tillräckligt för att få bukt med bland annat bidragsbrott och dubbla identiteter hos kriminella.

– Stora delar av vårt välfärdssystem är kopplade till folkbokföringen. Har man inte verifierats ska man inte betraktas som folkbokförd. Det kommer att uppstå ett starkt incitament att uppge korrekta uppgifter, säger Niklas Wykman, (M) skattepolitisk talesperson.

Partiet bedömer att det skulle kosta cirka en halv miljard att genomföra en omfattande folkräkning i Sverige under nästa år, framför allt handlar det om resurser till Skatteverket och Sveriges kommuner.

