Regeringen bromsar arbetet med nya klimatmål

VAL 22

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

DN har tidigare avslöjat att den nuvarande regeringen trappat ned det breda klimatarbetet och inte har haft några möten i det klimatkollegium som tidigare statsminister Stefan Löfvén inrättade.

Nu kan DN berätta att nuvarande regering även har valt att inte fullfölja långt gångna planer på att inrätta ett klimatvetenskapligt råd. Klimatkollegiet diskuterade under förra regeringen behovet av ett vetenskapligt råd för att skärpa de svenska klimatmålen.

Man tog vid regeringskansliet fram ett detaljerat direktiv för hur rådet skulle inrättas, allt låg färdigt för beslut. Det enda som återstod var att komma överens om budget. Enligt uppgifter till DN handlade det om små summor.

Trots att direktivet var färdigt har den nuvarande regeringen inte fattat något beslut om att inrätta rådet.

– Det här är oerhört allvarligt. Det innebär att den svenska politiken inte levererar mot det vetenskapen säger är nödvändigt, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, chef för Potsdam-Institutet för klimatforskning.

– Jag var en av dem som föreslog att ett klimatvetenskapligt råd skulle inrättas. Anledningen är inte så konstig, i och med att den svenska klimatlagen kom till i princip utan att ta hänsyn till 1,5 graders-rapporten från IPCC och det har hänt så oerhört mycket med de vetenskapliga framstegen sedan klimatmålen antogs.

För fem år sedan, 2017, antog riksdagen det klimatpolitiska ramverket, det innehöll nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 för att efter det nå negativa utsläpp.

Sedan klimatmålen antogs har det kommit flera internationella rapporter med nya vetenskapliga rön. Bland annat specialrapporten från FN:s klimatpanel IPCC som konstaterade att skillnaden mellan 1,5 respektive 2 graders uppvärmning var avgörande. Förra året konstaterade IPCC att världen riskerar att överskrida 1,5 graders uppvärmning redan inom 10 år och att uppvärmningen går snabbare än vad forskarna tidigare har trott.

– Det finns inget vetenskapligt stöd för de svenska klimatmålen i dag, säger Johan Rockström.

– Det innebär även att Sverige bryter mot Parisavtalet som vi har skrivit under. För att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader och sikta mot 1,5 grader måste klimatmålen uppdateras. Det är olyckligt att vi har en sådan allvarlig miss match mellan vetenskapen, de avtal vi har skrivit under och den svenska klimatpolitiken.

Behövs ett klimatvetenskapligt råd?

– Det behövs definitivt. Jag skulle vilja ha ett permanent vetenskapligt råd som ger vetenskaplig rådgivning till den svenska politiken över alla sektorer, inte bara miljödepartementet. Det här är något som berör alla myndigheter och departement, säger Johan Rockström.

DN har sökt statsminister Magdalena Andersson (S) för en kommentar men hennes pressekreterare hänvisar till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Strandhälls pressekreterare hänvisar i sin tur till statssekreterare Anders Grönvall, som säger:

– Förslaget om att inrätta ett vetenskapligt råd var ett av flera förslag som diskuterades. Det är statsrådsberedningen som sammanställer, då gjordes det prioriteringar i kronor och ören för att få det att gå ihop så att budgeten hålls, säger han.

– Förslaget kom inte hela vägen, men det betyder inte att det är dött för evigt, säger Anders Grönvall.