Regeringen i konflikt med kommuner om kärnavfall

I början av mars fick Stefan Löfven ett ovanligt skarpt formulerat brev från en partikamrat. I brevet varnades statsministern för att regeringen riskerar att släcka ned hela landet.

Bakgrunden är denna:

Sveriges tänkta kärnavfallshantering lutar sig på två ben. Oskarshamn har mellanlagret, där allt använt kärnavfall nu förvaras. Östhammar är den kommun där slutförvaret är planerat att byggas.

Planerna sträcker sig hundratusen år in i framtiden, förberedelserna har pågått i årtionden, allt som saknas för att slutförvaret ska börja byggas är ett beslut från regeringen.

Men beslutet har dragit ut på tiden och i brevet till Löfven kräver de två kommunernas ledande politiker besked. Om inte slutförvaret börjar byggas i Östhammar kan inte heller Oskarshamn ta emot mer kärnavfall, menar de. Det skulle innebära att mellanlagret blir fullt om två år, vilket gör att de svenska kärnkraftverken måste stanna med ”förödande konsekvenser för vårt samhälle och land”.

”Då släcker regeringen ned Sverige också”, står det i brevet som undertecknats kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) i Oskarshamn och hans centerpartistiska kollega i Östhammar.

Brevet registrerades av regeringskansliet den 5 mars. Andreas Erlandsson väntar fortfarande på svar från sin statsminister. Under tiden har han fått signaler som gjort honom ursinnig.

Utdrag ur brevet till statsminister Stefan Löfven från Oskarshamns och Östhammars kommunalråd.

Förra veckan frågades miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och energiminister Anders Ygeman (S) ut av riksdagens närings- och försvarsutskott om kärnavfallet. Under utfrågningen öppnade Per Bolund för att gå emot det kommunala vetot och besluta om att utvidga mellanlagret, utan att frågan om slutförvar är löst.

Inget beslut är fattat men det är en lösning som förordats av miljöorganisationer och fått klartecken av regeringens rådgivare vid Kärnavfallsrådet. Det skulle ge regeringen mer tid att hantera frågan om slutförvar och utöka lagret i Oskarshamn från 8.000 till 11.000 ton kärnavfall – mot kommunens vilja.

– De kör över kommunen fullständigt. Vi har varit tydliga sedan vi gav första tillståndet 1979, att Oskarshamn inte får vara någon slutgiltig förvaring, säger Andreas Erlandsson.

Du låter förbannad?

– Absolut. Här har man jobbat nära Kärnavfallsrådet i många, många år och det ska vara demokratiskt och transparent och så känns det som att de skiter fullständigt i kommunens yttrande som vi hållit på med i 40 år.

Utdrag ur brevet till statsminister Stefan Löfven från Oskarshamns och Östhammars kommunalråd.

Oskarshamn har sagt ja till att utöka mellanlagret men bara om det också innebär att slutförvaret påbörjas. Andreas Erlandsson pekar på att det i Finland nu byggs ett slutförvar av samma typ som det som planeras i Sverige ,”35 mil från Östhammar”, och tycker att regeringen inte kan skjuta upp beslutet längre.

– Det här är beslutsångest från miljöpartisterna, det är min analys. Man bara försöker förhala frågan. Men det har en stor nationell betydelse och vi måste ta ansvar för det. Oskarshamns kommun har suttit på Svarte Petter här nu i 40 år. Det räcker, vi måste börja bygga för framtiden.

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, menar att beslutsångest ligger bakom att regeringen ännu inte har beslutat om slutförvaret av kärnavfall. Foto: Adam Linner

Den 23 mars, samma dag som ministrarna frågades ut av riksdagens utskott, skrev Kärnavfallsrådet ett yttrande till regeringen om att det var juridiskt möjligt att utöka mellanlagret mot kommunens vilja. Rådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenhielm säger att han har full förståelse för kommunernas oro.

– Det är ingen bra situation med en förlängning av mellanlagret utan att man har en slags plan för slutförvaret på plats. Det är ingen långsiktig lösning, inte ens på kort sikt, och jag kan ha förståelse för att de är oroade, säger han och fortsätter:

– Samtidigt måste det sägas att det måste få ta den tid det tar, med de frågor som kommer upp om slutförvaret och som inte täckts av ansökan och de kompletteringar som har gjorts. Man kan inte bara sätta forskningsfrågor inom parentes, bara för att det leder till en viss förlängning av processen.

Bland de saker som Kärnavfallsrådet anser måste belysas ytterligare finns gjutjärnsinneslutningen av kapseln med kärnavfall. När kärnavfallet och dess skyddsbarriärer väl är på plats kommer kapseln bli omöjlig att besiktiga och det kommer vara svårt att veta om skyddet håller under de hundratusentals år som krävs.

– Det sker hela tiden en utveckling där nya frågor dyker upp och det finns dessutom andra saker som regeringen anser att man behöver undersöka. Man kan inte vid något specifikt tillfälle säga att ”nu har vi allt, nu är det bara att köra”, säger Carl-Reinhold Bråkenhielm.

Kärnavfallsrådet ska träffa regeringen för ett nytt möte den 28 april. DN har sökt statsminister Stefan Löfven och miljö- och klimatminister Per Bolund. I en tidigare intervju med DN säger Per Bolund att han inte kan lova att regeringen fattar beslut om slutförvar innan halvårsskiftet, trots krav från Vattenfall.