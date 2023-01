Regeringen kallar till pressträff om coronasmitta i Kina

Medverkar på pressträffen klockan 9.30 gör socialminister Jakob Forssmed (KD) och Folkhälsomyndighetens avdelningschef Sara Byfors.

EU:s krishanteringsmekanism IPCR uppmanade på onsdagen samtliga EU-länder att införa krav på covidtest för resenärer från Kina.

Folkhälsomyndigheten har i veckan bett regeringen att förbereda för krav på att personer som reser in i Sverige från Kina ska visa upp ett negativt covidtest. Det skulle i sådana fall gälla tillfälligt under tre veckor för personer från 12 som reser in från Kina, som är bosatta utanför EES-länderna och Schweiz.

Regeringen har tidigare sagt att ett beslut om inreseregler för Kinaresenärer kan fattas med kort varsel.

Texten uppdateras.

Läs mer:

FHM: Förbered för inreserestriktioner från Kina

Experter: Testning av Kinaresenärer hjälper inte

Efter u-svängen – nu sprider sig covid som en löpeld i Kina