Regeringen säger nej till kalkbrott i Jokkmokk

I Norvijaur, endast två mil från det omstridda gruvprojektet Kallak, ligger den vad som betraktas som den största kalkfyndigheten i Europa. Kalkbrottet har varit orört sedan mitten på 80-talet. Under förra året lämnade bolaget BDX in en ansökan om att få öppna ett kalkbrott för att bryta 200 000 ton kalk årligen under tjugo års tid.

Frågan hamnade på dåvarande regeringens bord för avgörande då myndigheterna inte var överrens. Samebyarna Jåhkågasska och Tourpon som bedriver renskötesel i området sa nej med hänvisning till kalkbrottets konsekvenser på renskötseln. Även Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Länsstyrelsen i Norrbotten sa nej med hänvisning till påverkan på renskötseln. Statens fastighetsverk sa ja till kalkbrottet.

Nu meddelar regeringen att även de säger nej till BDX ansökan. I regeringsbeslutet, signerat landsbygdsminister Peter Kullgren, står det att ansökan bör avslås då ett kalkbrott skulle innebära avsevärd olägenhet för renskötseln.

BDX presschef Fredrik Palmquist skriver i ett mejl till DN att de inte kommer gå vidare i frågan gällande kalkbrottet. Han skriver vidare att de accepterar regeringens beslut och har förståelse för rennäringens intressen.