Regeringen satsar på fysisk aktivitet på recept

Det finns i dag stora nationella skillnader i hur mycket fysisk aktivitet på recept, Far, används.

– I Västernorrland till exempel skrivs det ut i väldigt hög utsträckning jämfört med Dalarna där det sällan skrivs ut. Ett skäl till att det skiljer sig så mycket över landet tror vi är att det inte finns ett standardiserat system, som för vanlig läkemedelsförskrivning, säger Jakob Forssmed.

Nu gör regeringen en satsning för att få vården att använda sig mer av Far. Den är uppdelad i tre delar.

– Det första är att E-hälsomyndigheten får i uppdrag att se över hur vi får till ett nationellt system som gör det enklare att skriva ut fysisk aktivitet på recept, det andra är att vi ger medel till Yrkesföreningar för fysisk aktivitet för att de ska kunna uppdatera FYSS och jobba med den digitala versionen av FYSS, säger Jakob Forssmed.

FYSS är ett kunskapsstöd som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.

Regeringens tredje och ekonomiskt största del i satsningen är att ge vården incitament att använda Far i högre utsträckning. Regionerna ska få sammanlagt 37 miljoner under 2023 för att få dem att skriva ut och följa upp Far.

– Det är precis som vid läkemedelsföreskrivning att man följer upp hur det här fungerar för den enskilde patienten, hur kan vi stötta patienten i detta? Och då får regionen också ersättning om man ökar förskrivningen, säger han.

Far fungerar vanligtvis precis som ett läkemedelsrecept, men i stället för att läkaren ordinerar ett visst antal tabletter per dag eller vecka så rekommenderas patienten att utföra en särskild fysisk aktivitet ett visst antal gånger per dag eller vecka. Vilken aktivitet beror på patientens tillstånd. Vissa regioner har också samarbeten som innebär att patienten kan få ett subventionerat träningskort.

Jakob Forssmed. Foto: Magnus Hallgren

Far har bevisad effekt på en rad fysiska sjukdomstillstånd, som smärtlindrande och mot psykiska besvär.

– Jag har varit och träffat personer som har Parkinsons sjukdom och som ägnat sig åt boxning. De har kunnat minska sin läkemedelsanvändning mycket kraftigt, säger Jakob Forssmed och fortsätter:

– Vid lätt till måttlig depression så fungerar detta också lika bra som läkemedelsanvändning.

Enligt en Sifoundersökning som gjordes på uppdrag av regeringens kommitté för främjande av fysisk aktivitet föredrar åtta av tio svenskar ett recept på motion i stället för piller. Bara en av tio tillfrågade är kritisk.

Ungefär vart tionde förtida dödsfall kan undvikas med ökad fysisk aktivitet, visar forskning. Motion kan förebygga sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar, cancer och demens.

Som en del i sin satsning ska regeringen också ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp vilka diagnoser som fysisk aktivitet ges för.

– I dag kan vi bara följa att man får fysisk aktivitet på recept, men inte för vad. Men det skulle vara väldigt spännande att veta för vilka diagnoser det kommer till mest användning, säger Jakob Forssmed.