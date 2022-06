Regeringens klimatkollegium skulle driva på omställningen – används inte

Förra regeringen inrättade ett klimatkollegium där åtta ministrar samlades för att följa upp arbetet att nå de uppsatta klimatmålen. Kollegiet leddes av dåvarande statsminister Stefan Löfvén (S) och hade regelbundna möten. Förutom statsministern ingick bland andra miljö-och klimatministern, närings­minis­tern, finansministern, infrastrukturministern och energi­ministern.

Under den förra regeringen träffades ministrarna i kollegiet två gånger under våren och två gånger under hösten under 2021.

”Det är självfallet att när åtta statsråd samlas regelbundet, diskuterar och får inspiration och ny kunskap och gemensamt driver på så blir det kraftfullt”, sa Stefan Löfven till DN.

Men sedan den nuvarande regeringen tillträdde den 30 november förra året har statsminister Magdalena Andersson (S) inte samlat klimatkollegiet en enda gång - trots att klimatet är ett prioriterat område. Det finns inte heller några möten planerade och sekretariatet som hade två tjänster för att underlätta kollegiets arbete har i dag ingen ordinarie anställd.

– Det är anmärkningsvärt i och med att Magdalena Andersson har klimatet som ett av tre prioriterade områden för regeringen, säger Karin Bäckstrand, ledamot av Klimatpolitiska rådet och professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning.

På regeringens hemsida finns Magdalena Anderssons prioriteringar för regeringens arbete. Där står ”Regeringens tre viktigaste prioriteringar under den återstående delen av mandatperioden är att ta tillbaka kontrollen över välfärden, öka takten i klimatomställning och vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa det grova våldet.”

– Att klimatkollegiet inte har haft några möten förvånar mig inte. Min tanke är att Magdalena Andersson helt enkelt har prioriterat andra frågor än klimatet. Det syns också i de genomgångar som exempelvis Naturskyddsföreningen har gjort både av vad partierna lovade inför valet och även vad de har gjort, säger Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap och tidigare medlem i Klimatpolitiska rådet.

– Flera förslag och beslut som har kommit på senare tid har varit helt tvärtemot vad Socialdemokraterna har sagt och vad som krävs för att klara klimatmålet. Bland annat beslutet om lägre skatt på fossila drivmedel och neddragningar i miljöbiståndet.

DN har sökt statsminister Magdalena Andersson för en kommentar men hennes pressekreterare sms:ar svaret ”Jag hänvisar till klimat- och miljöministern.”

När DN påpekar att kollegiet ska ledas av statsministern och att kommentaren borde komma från ansvarig minister kommer inget svar.

Klimatkollegiet kom till efter att Klimatpolitiska rådet, det expertråd som granskar hur den förda politiken leder till att klimatmålen uppnås, i en rapport rekommenderade regeringen att införa ett samarbetsorgan för klimatpolitiken.

– Det handlar om en så omfattande historisk omställning på kort tid att det är befogat att skaffa någon slags extraordinär samordningsfunktion. Att statsministern är ordförande behövs just för att markera den stora betydelsen och att det handlar om regeringens hela politik, säger Ola Alterå, kanslichef vid Klimatpolitiska rådet.

Andra länder, till exempel Tyskland och Danmark, har sedan tidigare liknande samordningsfunktioner.

Förutom ministrarna så inrättades en grupp för ministrarnas statssekreterare och ett sekretariat på regeringskansliet.

På sekretariatet finns i dag inga anställda tjänstemän. De som tidigare har jobbat där har andra jobb.

I sitt tal när miljö- och klimatmötet Stockholm +50 inleddes för några veckor sa Magdalena Andersson i sitt invigningstal: ”Som ledare får vi aldrig låta en kris överskugga en annan. Vi måste bara jobba hårdare.”

– Det är ju lite poängen med att samordna klimatpolitiken. Klimatkrisen finns kvar, den försvinner inte - tvärtom, den blir i vissa delar ännu skarpare just nu. Det gäller att hålla kursen genom mer akuta händelser och kriser, själva utmaningen är att inte släppa kursen, då kommer vi i slutändan att hamna i ett ännu värre läge, säger Ola Alterå.