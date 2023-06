Region Stockholm avskaffar flera privata vårdval

Logga in

Vårdvalet startade 2008 under ledning av den borgerliga alliansen, och är en typ av privatisering som gett privata vårdgivare möjlighet att driva verksamhet med offentlig finansiering.

Region Stockholm har utmärkt sig med att införa vårdval på alla områden där det är möjligt, och i nuläget finns 38 vårdval, varav över 20 inom specialistvården. Det har ökat tillgängligheten på vissa områden, men också lett till att vårdgivare fördelats ojämnt i länet, som DN berättat, och på vissa områden lett till överkonsumtion.

Region Stockholm har den dyraste vården i landet och den yngsta befolkningen. Konstruktionen gör att kostnaden är svårkontrollerad då regionen varken kan styra var vårdgivare vill bedriva verksamhet eller begränsa antalet vårdgivare.

Region Stockholm styrs sedan i höstas av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet och med Vänsterpartiet som samarbetsparti. Det nya styret aviserade tidigt att vården ska vara behovsstyrd, och att de ville se över de privata vårdvalen och avskaffa dem som fungerar dåligt.

– Höstens val gav ett tydligt besked om att man vill ha en förändring av hur vården bedrivs. Granskningen visar att vissa vårdval behöver förändras för att säkerställa att vi får ett jämlikt utbud, kan utbilda nya specialister och säkerställa forskning, säger Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Hur vet ni att det finns kapacitet i den egna regin?

– Det här ska ske stegvis och i dialog med professionen och med vårdgivare.

Totalt berörs tio vårdval i en första omgång, som det politiska styret med S, Mp, C och V som stödparti vill prioritera.

Centerpartiet, som var med och införde vårdval, medverkan nu till att avskaffa flera. ”Det har varit viktigt att rätta till där det har blivit fel”, säger Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd, och påpekar att en tydlig inriktning är att överföra medel till primärvården. Foto: Eva Tedesjö

Efter en utredning föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen att flera vårdval avvecklas, bland andra hud, geriatrik, allergologi och neurologi. Ett antal vårdval revideras för att komma tillrätta med överkonsumtion: ögon, gynekologi, ortopedi, handkirurgi och primärvårdsrehabilitering.

Inom flera vårdområden ska vanlig upphandling ske, bland annat geriatrik, för att ge regionen kontroll över geografisk placering och mängd vård som beställs. Om hela omställningsplanen genomförs uppskattas kostnaderna kunna minska med 175 miljoner kronor.

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet kallar vårdvalet i Stockholm ett experiment som gått över styr. Han är nöjd med omställningsplanen.

– Vi ser att vården är fragmentiserad och splittrad, och att resurserna inte används på ett ändamålsenligt sätt. Det finns pengar i systemet som inte används efter behov, säger Jonas Lindberg och understryker att omställningen handlar om styrningen, inte att vården försvinner.

Sandra Ivanovic Rubin (Mp), ordförande i psykiatriutskottet säger att det var viktigt för Mp under den förra mandatperioden att få igång en vårdvalsutredning, vilket också startade sent under mandatperioden.

– Vi såg att vi hade stora problem på systemnivå. Därför var startsträckan inte så lång. För oss var det viktigt att vi måste följa hälso- och sjukvårdslagen. Och att resurserna måste riktas till de svårast sjuka.

Vårdval för läkarinsatser på särskilt boende och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, ska utredas vidare, för att åstadkomma en mer sammanhållen vård. Av samma skäl ska kvinnosjukvård med förlossning och mödravård fortsätta utredas.

Ögonsjukvården ska revideras, för att på sikt upphandlas då det enligt förvaltningens utredning finns tydliga tecken på överkonsumtion – att vård ges utöver medicinska behoven. Inom ögonsjukvården finns 34 privata utförare. Stockholmare diagnosticeras betydligt oftare med ögonsjukdom än befolkningen i övrigt, trots att Stockholm har Sveriges yngsta befolkning. Kostnaderna på området har ökat med 30 procent sedan 2016.

”Vi ser en risk att köerna kommer att växa. Det här är en politisk beställning av Vänsterpartiet.”

Vårdvalsreformen har också bidragit till omvänd kompetensväxling, då mer komplicerad vård blir kvar på sjukhusen medan vårdvalet drar till sig erfarna specialister som tar hand om enklare fall till högre betalning. Inom vissa områden kommer det att ställas krav på specialistläkare i vårdvalen att bemanna jourer på sjukhusen.

Inom flera områden har det också blivit problem att utbilda nya specialistläkare, då utbildningsuppdraget inte fanns med från början, och då den enklare vården som ST-läkare kan träna upp sig på flyttat från sjukhusen.

– Vi gör det här för patienternas skull. Som patient ska man veta att man får vården på grund av behovet, inte för att vårdgivaren får betalt för viss vård, säger Jonas Lindberg.

Den politiska oppositionen, som även infört vårdvalet, är mycket kritisk till förslagen, som de ännu bara tagit del av via medierna.

– Det vi ser nu är en slakt av vårdval som kommer att innebära att människor, framför allt äldre inte kommer att tas omhand över huvud taget. Vi ser en risk att köerna kommer att växa, säger Charlotte Broberg (M), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kristdemokratiska oppositionsrådet Desiree Pethrus säger att KD reagerar särskilt på förslaget om att lägga ner vårdval geriatrik.

– Vi tycker att det har varit viktigt att även äldre får välja. Skillnaden mellan vårdval och att upphandla är också att vårdval är mer flexibelt. Med vanlig upphandling är man låst med ett avtal i flera år, säger hon.