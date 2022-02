Region Stockholm gör överskott på nära två miljarder

Covidbonusen är till alla regionens anställda och de extra lediga dagarna är till dem som är anställda i vården. Tanken med förslaget som presenterades under onsdagen är att vårdanställda ska få välbehövlig återhämtning och belöning för det hårda arbetet de utfört under pandemin. De fyra extra dagarna betald ledighet som är föreslaget ska kunna tas ut under 2022.

Många anställda i vården har redan fått indragen semester och med tanke på bemanningssituationen, kommer vårdanställda kunna plocka ut de här extra lediga dagarna, Irene Svenonius?

– Bedömningen är absolut att de anställda ska kunna ta ut den här ledigheten. Vi har under hela pandemin, både 2020 och 2021 klarat av att kunna ge fyra veckor sammanhållen semester till de medarbetare som så har önskat. Våra medarbetare behöver få extra återhämtning efter en väldigt exceptionellt tufft tid, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Om läget i sjukvården trots allt fortsätter att vara pressad och det ändå skulle vara svårt att plocka ut de här extra semesterdagarna, kommer de vårdanställda få extra pengar utbetalt då?

– Nej, tanken är som sagt att de anställda ska få ledigt och de ska kunna ges de här extra fyra lediga dagarna under 2022. Om vi står på nyårsafton och det visar sig att det inte varit möjligt, då får varje sjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde göra en bedömning av läget om man ska flytta över de lediga dagarna till 2023. Men hela utgångspunkten är att de anställda ska få fyra extra lediga dagar under 2022. Vi måste erbjuda ett hållbart arbetsliv. Då handlar det också om återhämtning i tid, inte bara att kunna få pengar, säger Irene Svenonius.

Stora delar av vården varit hårt pressad under pandemin och det har larmats om både personal- och platsbrist inom flera olika delar av vårdapparaten. Ekonomiskt har dock Region Stockholm genererat ett kraftigt överskott, enligt ett preliminärt resultat i boksluten för 2021 hamnar regionens överskott på 1,8 miljarder kronor.

Beror överskottet på icke utförd vård?

– Några färdiga analyser av vad exakt resultatet består av har jag inte tagit del av ännu. Men det som förvaltningen har sagt i sin redovisning av det preliminära resultatet i dag så är det att det handlar om högre skatteintäkter och om statsbidrag som också kommit sent. Det kan finnas fler skäl som jag inte nu känner till men resultatet för 2021 är med våra mått mätt ett någorlunda normalresultat, säger Irene Svenonius (M) och hänvisar till att rekommendationen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, är att landets regioner ska ha cirka två procent i överskott för att hantera oväntade utgifter.

Aida Hadzialic (S) anser att vårdpersonalen är förtjänta av en bonus men anser att regionen bör satsa mer långsiktigt för att komma tillrätta med köer och personalbrist. Foto: Magnus Hallgren

Oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) tycker att de anställda inom vården har gjort sig förtjänta av en bonus men menar samtidigt att det behöver tillföras mer pengar till vården i stort inom Region Stockholm – särskilt med tanke på miljardöverskottet.

– Vi har ett läge där sjukhusen går på knäna och vårdköerna växer. Det rekordvarslades mot vårdpersonalen mitt i en pandemi och både sjukhusen och vårdcentralerna är underfinansierade. Samtidigt som regionen än en gång gör överskott i miljardklassen. De pengarna måste gå till vården, säger hon.

Jonas Lindberg, oppositionspolitiker från Vänsterpartiet, tycker att det är en bra gest med bonus och extra ledighet för vårdpersonalen men efterlyser mer långsiktiga lösningar.

– Den bästa lättnaden man kunde de anställda i vården är att häva alla besparningsåtgärder som fortfarande ligger kvar på väldigt många verksamheter i sjukvården. En bonus blir en inte så mycket värd om man samtidigt jobbar på ett sjukhus som måste spara, säger han.

Bonus till 38 000 anställda Cirka 38 000 anställda inom Region Stockholm ska få ta del av en bonus på max 10 000 kronor och fyra extra semesterdagar, enligt förslaget. Bonusen reduceras i förhållande till medarbetarens sysselsättningsgrad. Bonusen betalas ut med ordinarie löneutbetalning senast månaden efter beslut i regionfullmäktige. Visa mer

Läs mer:

Sjukvården i Stockholm får en halv miljard extra

Överfulla akuter: ”Patienter får ligga i läkarexpeditioner”