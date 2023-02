Regioner köpte spermier från Danmark utan patienters vetskap

I Region Stockholm sker majoriteten av alla behandlingar av patienter i behov av donerad sperma på privata kliniker inom vårdvalet.

För att behålla kontrollen över vilka donatorer som används har regionen bestämt att de privata vårdgivarna måste använda sig av Karolinska universitetssjukhusets spermiebank när de utför regionfinansierade behandlingar.

– Vi använder svenska donatorer och våra donatorer används till sex familjerätter, säger Erik Edlund, laboratoriechef på reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Sjukhuset har även möjlighet att göra inköp från Danmark när det uppstår särskilda behov, exempelvis av spermier från donatorer med viss etnicitet.

Regionen har därför avtal med European sperm bank och Cryos, två stora danska spermiebanker med donatorer från hela världen som kan ge upphov till ett stort antal barn.

– Vi gör inköp från danska banker när vi verkligen inte kan hitta någon bra matchning i vår egen bank. Då sker det i samråd med patienten, berättar Erik Edlund.

Men det är inte riktigt hela sanningen.

Vid tre tillfällen har Karolinska universitetssjukhuset använt avtalen med de danska spermiebankerna för att göra större inköp av donatorsperma, vilket bekräftas av laboratoriechefen.

De första inköpen skedde 2019 och 2020, eftersom nya möjligheter för ensamstående att bli gravida med donerade spermier ökat patienttrycket, berättar Erik Edlund.

– Då tog vi beslutet att köpa in danska spermier för att inte få en kö som blev ohållbar. Jag tycker det beslutet var bra och befogat. Samma sak hände under pandemin. Då minskade donatorinflödet och vi köpte in spermier för att korta köerna, säger Erik Edlund.

Detta tredje inköp från Danmark gjordes våren 2021.

Erik Edlund berättar att de privata klinikerna informerades om att Karolinska fyllt på banken med spermier från Danmark. Men den informationen verkar inte ha nått fram till alla patienter.

Fakta. Fertilitetskliniker i vårdvalet Reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge tar framför allt emot patienter med svårare fertilitetsproblem. Övriga stockholmare i behov av donerade spermier får regionfinansierad vård på privata kliniker som ingår i vårdvalet. Dessa kliniker är: Livio Gärdet Livio Kungsholmen Stockholm ivf Eliva Nordiv ivf Källa: Reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset Visa mer

En mamma från Stockholm som DN pratat med blev gravid med hjälp av donation inom vårdvalet våren 2020. Hon berättar att hon fick veta att spermierna kom från Karolinskas spermiebank och att hon därför hela tiden haft bilden av en donator från Stockholmstrakten, som hennes son kanske skulle ha möjlighet att söka upp i mogen ålder när mannens identitet blir öppen.

– Någon som bor i Sverige och pratar svenska, det var en känsla av närhet. Det fanns inte i min föreställningsvärld att Karolinska skulle köpa in från Danmark och jag fick ingen information om det, berättar hon.

I anslutning till sonens ettårsdag tog hon kontakt med kliniken där hon fått behandlingen, för att fråga mer om hur det går till om sonen i framtiden vill söka sitt genetiska ursprung. Under det telefonsamtalet fick hon veta att spermierna hon blivit donerad inte alls kom från Sverige, utan från den stora danska banken Cryos.

Hon berättar att hon blev både överraskad och besviken eftersom det var viktigt för henne att donatorn kom från Sverige och skulle ge upphov till barn i max sex svenska familjer.

Stockholmare i behov av donerade spermier har flera kliniker att välja på i vårdvalet. Men Livio är det företag som utför flest regionfinansierade behandlingar, enligt Erik Edlund, laboratoriechef på reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Fredrik Funck

– Det är lite dubbelt för i efterhand när jag har mitt barn så skulle jag inte vilja att det var några andra spermier, då skulle det ju inte var han. Men jag vet inte vilket beslut jag hade fattat om jag vetat om det här från början, säger hon.

DN har ställt frågan till alla regioner med egna spermiebanker och fått till svar att de endast använder egna donatorer. Men Skånes universitetssjukhus i Malmö berättar att de likt Karolinska i Stockholm gjort inköp från en större bank i Danmark.

Det skedde vid ett tillfälle 2017 och gav upphov till 4 barn födda 2018. Föräldrarna fick inte information om att donatorn kom från en dansk spermiebank, enligt Margareta Kitlinski, sektionschef på reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö.

Enligt laboratoriechefen Erik Edlund har inköpet av danska spermier till Karolinska universitetssjukhusets bank gett upphov till cirka 40 barn.

Mamman som DN pratat med upptäckte det av en slump. Hon tror att det är många andra föräldrar som fortfarande är helt ovetande.

Har inte ni, regionen, ett ansvar för att patienter får veta att det plötsligt inte är regionens svenskdonerade spermier som används?

– Någon tydlig riktlinje om hur sådan information skall ges finns inte. Vi informerade vårdvalsklinikerna, sedan är det upp till varje klinik att utforma ett sätt att informera patienterna, säger Erik Edlund.

DN har sökt kliniken som behandlade mamman utan att ha fått svar.

