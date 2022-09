Regionerna i norr hårt drabbade – så ska de lösa vårdkrisen

VAL 22

DN har under sommaren skrivit ett flertal artiklar om vårdkrisen och den skriande personalbristen i norra Sverige. Det har handlat om mångmiljonböter när vårdplatserna är alltför få och cancerpatienter som Torvald Hurula i byn Kivijärvi i Tornedalen vars canceroperation ställdes in i somras i sista stund på grund av personalbrist. Det är vardagen i norra Sverige där vårdkrisen eskalerat under sommaren.

Hur ska regionpolitikerna lösa frågorna? I Norrbotten står Sunderby sjukhus utanför Luleå i fokus. Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, hotar sedan ett halvår med ett vite på 10 miljoner kronor på grund av brist på vårdplatser samtidigt som Arbetsmiljöverket hotar med vite på 1,2 miljoner kronor för alltför hög arbetsbelastning på akutmottagningen.

Under sommaren stängde dessutom barnavdelningen på Gällivare sjukhus på grund av personalbrist. De stora fackförbunden har sagt upp sina samverkansavtal med regionen på grund av ett bristande förtroende för ledningen.

I Norrbotten är Sjukvårdspartiets Kenneth Backgård regionstyrelsens ordförande och regionråd. I en opinionsundersökning från NSD, SVT och SR förra veckan tappar partiet hela 22 procentenheter sedan valresultatet och landade på 11,9 procent. Han säger nu att han bland annat vill utöka antalet vårdplatser - utan att ange hur och trots att han haft fyra år på sig att genomföra det.

Kenneth Backgård från Sjukvårdspartiet i Norrbotten ser ut att gå mot en stor valförlust. Foto: Erik Simander

– Vi måste höja lönerna, skapa en bättre arbetsmiljö och utöka vårdplatser för att kunna erbjuda patientsäker vård.

Kenneth Backgård vill också minska antalet projektarbeten och konsultbehov för att spara pengar.

Oppositionsrådet Anders Öberg (S) menar att Region Norrbotten behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare, utan att närmare kunna presentera hur det ska gå till eller bekostas.

– Vi måste kunna erbjuda ett arbetsliv där arbetslivet och privatlivet går ihop.

Ingen av regionens högsta politiker kan presentera hur konkreta lösningar ska lösa vårdkrisen.

Även i grannlänet Västerbotten blev vårdsituationen krisartad under sommaren. Sjukhusen i Umeå och Skellefteå gick upp i stabsläge i juni på grund av personalbrist och Västerbottens hälso- och sjukvårdsdirektör, Brita Winsa, kunde inte garantera patientsäkerheten. Flera vårdcentraler stängdes tillfälligt och BB i inlandsorten Lycksele stängde ner helt under tre veckor.

Västerbottens hälso- och sjukvårdsdirektör, Brita Winsa, kunde inte garantera patientsäkerheten i somras. Foto: Klas Sjöberg

I Region Västerbotten vill oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) kapa 200 miljoner kronor på administrativ överbyggnad för att frigöra resurser och tid till vårdpersonal.

Vill ni höja lönerna?

– Ja, vi vill höja lönerna för de som jobbar natt för att kunna bemanna vårdplatser dygnet runt och till de som tar ett jobb inom primärvården.

Peter Olofsson är regionråd och representerar Socialdemokraterna som suttit i styrande position i flera decennier. Han medger att det finns personalproblem.

Vill ni höja lönerna?

– Absolut, vi har gått in med 45 miljoner kronor extra för 2022 för just det. Löneökningen för sjuksköterskor har varit väldigt hög, och det är klart att vi måste följa det. Kanske är det så att våra 45 miljoner inte till fullo räcker, det ser vi först i höst när vi utvärderar satsningen.

Peter Olofsson (S), regionråd, är ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten. Socialdemokraterna har haft många år på sig att lösa problemen men inte kommit ända fram. Foto: Jan Lindmark

Hur mycket vill ni höja lönerna med?

– Vi förhandlar inte löner, utan det gör parterna, vi ska ge förutsättningarna.

Region Västernorrland hotas av 15 miljoner kronor i vite för alltför få vårdplatser. Regionen är en av de hårdast pressade med kraftiga överbeläggningar och landets största hyrberoende. Här lockade regionen sjuksköterskor med 100 000 kronor om de sköt sin semester till hösten, men det blev ändå en kraftig överbeläggning på sjukhusen.

Socialdemokraterna har suttit vid makten i olika konstellationer under de senaste åtta åren i regionen, som har störst andel hyrpersonal i landet och lägst förtroende från invånarna när det gäller hälso- och sjukvården i sin helhet.

Regionrådet Glenn Nordlund (S) vill inte ställa upp på en intervju om den pågående vårdkrisen, utan hänvisar till partikollegan Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hon nämner bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö, utbildning för personalen och att det ska löna sig att stanna kvar inom regionen, framför allt genom en tydligare lönetrappa för sjuksköterskor och undersköterskor, men i övrigt ges inga konkreta svar på hur det ska gå till.

Socialstyrelsen gick nyligen ut med ett riktvärde på max 1 100 invånare per primärvårdsläkare. I Västernorrland har Socialdemokraterna en målsättning att nå siffran först om fem till sex år.

Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland, vill inte höja skatten. Foto: Anneli Egland

Oppositionsrådet Jonny Lundin (C) håller med om att det krävs bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö och att det måste satsas mer på primärvården.

– Medarbetarna måste känna att de blir sedda och att man lyssnar på deras behov. Det går att förädla mycket av det vi redan har.

Varken Jonny Lundin eller Elina Backlund Arab ser höjda skatter som någon framkomlig väg. I stället vill de att satsningarna ska finansieras genom besparingar på hyrpersonal och administration - utan att kunna visa en plan på exakt hur det ska gå till.

Även i Jämtland saknas personal och vårdplatser på länets största sjukhus i Östersund. Arbetsmiljöverket har flera gånger hotat med viten om inte arbetsmiljön i vården förbättras.

Både det politiska styret med Centerpartiet i spetsen och Socialdemokraterna i oppositionen är överens om att lokala arbetstidsavtal som sades upp under pandemin utan att nya avtal fanns på plats är en bov. Personalen fick sämre betalt och jobba fler timmar.

Magnus Rönnerfjäll (C), regionstyrelsens ordförande, lyfter fram ett bättre ledarskap och anpassade arbetstider på individnivå för att locka tillbaka sjuksköterskor.

Magnus Rönnerfjäll (C), regionstyrelsens ordförande i Jämtland vill se högre löner, trots att han haft fyra år på sig att höja dessa. Foto: Anna Wilhelmsson

– Akuten på Östersunds sjukhus har varit nere på botten och vänt. Nu rekryteras sköterskor, säger han.

Han lyfter fram 12-timmarspass och scheman som innebär jobb två av fem helger i stället för varannan.

Regionen har bland de lägsta sjuksköterskelönerna i Sverige, något som de styrande i regionen vill ändra på.

– Vi måste upp till snittet i riket, säger Magnus Rönnerfjäll.

Han har alltså haft fyra år på sig att höja lönerna. Både han och socialdemokraten Bengt Bergqvist, i dag vice ordförande, säger att de vill slippa höja skatten genom att bli en attraktiv arbetsgivare och då slippa hyra in dyr personal, utan att kunna säga hur.

– Arbetsmiljön måste bli bättre, personalen ska inte behöva springa mellan patienter och sängar, säger Bengt Bergqvist utan att kunna precisera eller säga hur det ska gå till.