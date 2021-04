Regionerna planerar för en sommar där covidsjuka kan flyttas snabbt

Hur sommaren 2021 kommer att se ut är det ännu ingen som vet. Men följer den samma mönster som 2020 kan man vänta en nedgång i antalet sjuka i covid-19 ju längre sommaren går.

Under juni förra året gick antalet patienter som vårdades inom intensivvården ned från omkring 300 till 150 om dagen för att sedan fortsätta minska till omkring 40 i slutet av juli och nå sitt lägsta värde under augusti och september innan den andra vågen åter tryckte upp siffrorna.

– Just nu arbetar regionerna med att se hur iva-samordningen ska kunna säkras i sommar, vi behöver ha en stor total iva-kapacitet för hela landet och transportresurser som räcker till. Samtidigt som personalen behöver få sina semestrar, säger Emma Spak, sektionschef för Hälso- och sjukvård inom Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Emma Spak, SKR. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt Emma Spak är det viktigt att stärka transportresurserna inför sommaren.

– För att klara av att ligga med så låg kapacitet som möjligt så att personalen kan vara ledig behöver man ha förmåga att transportera patienter om så skulle behövas.

Hon konstaterar att patienter ska vårdas där de är, men att de måste kunna transporteras om det verkligen behövs. Och för att transporttiden ska bli så kort som möjligt och kunna täcka hela landet utnyttjas helikoptrar och flyg.

När sommaren kommer har personalen på iva-enheterna arbetat i fullt pandemiläge i över ett år.

– Att då kalla in extra personal för att skapa beredskapskapacitet håller inte. Då måste regionerna i sin planering i stället ligga närmare den beräknade beläggningen. Då ställs det också krav på att samordning verkligen fungerar. När vi har så hög belastning som vi har nu, och har haft under lång tid, är det viktigt med samverkan mellan olika regionen för att kunna avlasta de som har det svårast, säger Emma Spak.

Just nu har intensivvården en lägre kapacitet än när pandemin bröt ut.

– Under förra våren ställde regionerna in betydligt mer planerad vård och byggde beredskap eftersom vi inte då visste var pandemin var på väg. Nu har man jobbat i den här situationen under mycket längre tid. Då kunde man skjuta upp icke-akuta behandlingar, nu försöker man så långt möjligt jobba med den planerade vården parallellt, det räcker inte att bara hantera krisen.

Emma Spak påpekar att de resurser som finns har använts under lång tid, såväl personal, som behöver vila, som helikoptrar och flygplan som behöver service.

– Det är ett pussel som regionerna arbetar med att få att fungera under sommaren.

Kan du se att man också kommer att behöva ta in militära resurser för att slippa belasta dem som redan har belastats?

– Regionerna jobbar på ett antal olika spår. Man har haft stöd från statliga myndigheter under pandemin och tittar på olika typer av lösningar. Man tittar brett, säger Emma Spak.