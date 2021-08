Regionernas larm: Folk följer inte restriktionerna

Förra veckan rapporterades 3 451 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning på 30 procent jämfört med veckan innan. Statsepidemiolog Anders Tegnell skyller ökningen på utlandsresenärer som tagit med sig smitta hem, samt ökad trängsel på semesterorter och uteställen.

– Det är inte bra, konstaterade han i ett pressmeddelande.

På Gotland har antalet nya sjukdomsfall har stigit successivt de senaste veckorna.

– Vi har sett en väldigt kraftig ökning. Vecka 29 hade vi 25 nya sjukdomsfall, vecka 30 hade vi 95 fall och hittills denna vecka är det 110, säger Maria Amér, smittskyddsläkare på Region Gotland.

Visby lasarett gick i veckan upp förstärkningsläge, vilket är det näst högsta beredskapsläget inom sjukvården. Två patienter vårdas för covid-19, men desto fler söker sig till sjukhuset med andra åkommor. Bara under den så kallade Stockholmsveckan hade ön 80 000 besökare. Att jämföra med den bofasta befolkningen på knappt 60 000.

– Det är rejält ansträngt och man har ringt in extra personal. Det är ett högt besökstryck på akutmottagningen, säger Maria Amér.

Flera regioner pekar på att ett trendbrott skedde efter att restriktionerna lättades för tre veckor sedan.

– Sedan lättnaderna infördes den 15 juli har det skett en kraftig försämring i regelefterlevnad. Det finns en uppfattning att råd och restriktioner inte gäller längre. Vi måste bli bättre på att nå ut i alla kanaler och påminna om att vi fortsatt lever i en pandemi, säger Maria Amér.

Liknande tongångar hörs från Region Halland som också har tagit emot ett stort antal semesterfirare under sommaren. Vecka 30 registrerades 158 nya sjukdomsfall – 41 procent fler än veckan innan.

– Vi ser en försämrad följsamhet till de restriktioner som finns kvar. Vi får en ganska tydlig signal om att semesterfirande i sig är en faktor som utgör ökad risk för smittspridning. Människor har en mer avslappnad attityd kring allt – inklusive råd och restriktioner, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg-Mo.

Liksom Anders Tegnell pekar hon på ökande resandet och festandet som viktiga faktorer bakom den ökande smittspridningen – i kombination med den mer smittsamma deltavarianten som dominerar i regionen.

– Generellt är det en oroande trängsel på för många ställen. Det sker även smitta inom familjer, men då kommer den ofta in via en person som vistats i sociala sammanhang.

I Region Västerbotten stiger smittotalen, primärt i Umeåtrakten, och biträdande smittskyddsläkare Therese Thunberg befarar att trenden kan förvärras ytterligare.

– Det är oroväckande att vi är här nu, och att vi snart har en återgång till skolor och arbete där människor träffas igen. Det är viktigt att vi håller distansen, annars kan vi tvingas backa tillbaka till mer restriktioner, säger hon.

Men till skillnad mot Gotland har inte Regionerna Halland och Västerbotten behövt höja beredskapsläget i vården.

– Lyckligtvis har den ökade smittspridningen ännu inte genererat något tydligt ökad belastning på vården. Men det är klart att vi oroas för det i förlängningen om smittan eskalerar under hösten, säger Maria Ryberg-Mo.

Stockholm uppgraderades under torsdagen till en röd region av EU:s smittskyddsmyndighet. Stockholm har cirka 100 coronafall per 100 000 invånare under den senaste tvåveckorsperioden. Förra veckan steg smittspridningen med 20 procent.

– Ibland kan man tänka att folk glömt att det pågår en pandemi när man får höra att det är trångt på restauranger och dansgolv. Men alla måste göra sitt bästa för att hålla i, och det viktigaste är att alla vaccinerar sig, säger Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Stockholm.

I den positiva vågskålen uppger samtliga regioner som DN talat med att vaccinationsviljan är fortsatt hög.

– Det har tuffat på väldigt bra och hälften av den vuxna befolkningen har nu fått två doser. Vaccinationsviljan är god även bland de yngre, och nästa vecka öppnar vi upp för 16- och 17-åringar, säger Jenny Stenkvist.

Läs mer:

Covidfallen ökar i Norden: ”På väg in i en fjärde våg”

Ovaccinerade på sjukhus när coronapatienterna blir fler i Stockholm