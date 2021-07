Regn väntas i hela Sverige – MSB: ”Väldigt välkommet”

Regnet har redan dragit in över södra Sverige, och under dagen finns risk för åskskurar och kraftigt regn på sina håll. SMHI har utfärdat en risk för stora regnmängder i Småland, Östergötland, Skaraborg och Sjuhärad.

– Det kan röra sig om uppemot 35 millimeter eller mer på kort tid. Så kraftiga regn kan föra med sig översvämningar i källare, vattensamlingar på vägar under broar och i sänkor. Mindre vattendrag riskerar också att svämma över, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Det sydliga regnvädret för med sig lägre temperaturer och kommer dra norrut under de kommande dagarna. Under veckan drar även nya regn in över landet.

– Under morgondagen ligger tyngdpunkten över Svealand och det fortsätter sedan att sprida sig norrut samtidigt som nya regn kommer in från sydväst. På en del håll är det här väldigt välbehövligt, säger Alexandra Ohlsson.

I dagsläget råder risk för skogsbrand i större delen av landet, enligt SMHI. Runt Stockholm, Uppsala, Västerås och Gävle är det extremt torrt, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s brandkartor. I samma områden, upp över Dalarna och vidare nordväst över landet är också spridningsrisken extremt stor eller mycket stor.

– Det här regnvädret kommer hjälpa till och dämpa brandrisken. Framåt under veckan så ser jag tydligt att risken kommer att minska, säger Alexandra Ohlsson och fortsätter:

– När vi haft en längre period med så torrt väder finns risk att regnet rinner undan istället för ned i marken som är väldigt torr, optimalt är ett stilla regn under längre tid. Nu ser vi istället ganska kraftigt regn men eftersom det kommer skurar framöver så kommer det ha en dämpande effekt. Det kommer verkligen väldigt lägligt.

Under de senaste dagarna och veckorna har flera skogsbränder startat, bland annat i Västernorrlands län i Dalarna och i Uppsalatrakten. Det är i stora drag endast i västra Sverige som det i dagsläget inte råder någon brandrisk – och även i områdena där regnet dragit in.

I början av veckan hade MSB sina skopande flygplan, som kan hjälpa till vid svårsläckta skogsbränder, utplacerade i delar av Götaland. Men på tisdagen kunde planen förflyttas längre norrut i landet tack vare regnet.

– Brandrisken ser ut att sjunka ordentligt i hela landet i och med regnet i kombination med den kallare och fuktigare luften. Men fram tills regnet kommer är det fortsatt väldigt hög brandrisk i stora delar av landet, säger Stefan Andersson, meteorolog och handläggare för naturolyckor på MSB.

Det är främst under juli som den omfattande torkan brett ut sig, utan det regnområde som nu drar in hade situationen kunnat bli allvarlig, tror Stefan Andersson.

– Om den här torkan hade fortsatt så tror jag nog att vi skulle kunnat hamna i en allvarlig situation med stora brandrisker så det här är väldigt välkommet.

Beroende på hur skurarna rör sig över landet framöver kan det finnas mindre områden med en fortsatt risk för skogsbränder.

– Med generellt ser det ut som att brandrisken i hela landet kommer sjunka till att bli liten, från vad som är en extrem brandrisk på sina håll, säger Stefan Andersson.

Regn och åska kommer även leda till svalare väder. I juni och juli har SMHI utfärdat många varningar för höga temperaturer, vilket även lett till vattenbrist. Varningar för låga vattenflöden och låga grundvattennivåer har utfärdats i flera län, främst i södra Sverige och längst kusten.

– Med tanke på att vi har haft väldigt höga temperaturer under en lång till så kommer det nog att upplevas ganska svalt framöver. Men det är egentligen ganska normala temperaturer, det är helt normalt med mellan 20 och 23 grader dagtid den här tiden på året, men som sagt i jämförelse med tidigare så kan det upplevas som rätt svalt, säger Alexandra Ohlsson.

