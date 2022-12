Regnet och halkan rör sig norrut

Halkan har ställt till det rejält på sina håll under tisdagen och på flera håll i Västverige var busslinjer inställda under morgonen. I Laholms kommun ställdes all grundskoleutvisning in.

Men snart blir det bättre.

– Vi har två olika områden med regn och snö som håller på att röra sig norrut, säger meteorologen Henrik Reimer vid SMHI.

För Gävleborgs län och södra Dalarna är det utfärdat gul varning för underkylt regn och plötslig ishalka fram till sextiden på onsdagsmorgonen.

I övrigt blir det uppehållsbetonat väder i landet. Åtminstone fram till onsdagskvällen, då ett nytt regnområde rör sig in västerifrån över södra och mellersta Sverige.

Runt knuten väntar julen. Prognosen är fortfarande osäker när det gäller vädret då, enligt Henrik Reimer, men temperaturen är lättare att sia om.

– Det är kallt väder som väntas på julafton, främst i södra Norrland och delar av Svealand. Där blir det möjligtvis lite sol, säger han.

I södra Sverige väntas det bli en molnig julafton, eventuellt drar snöblandat regn in söderifrån. I Norrland blir det mestadels uppehåll, med en del moln – och överlag kallt.

För Svealand lever hoppet om en vit jul.

– På sina håll i Svealand är det inte omöjligt att det lägger sig lite snö som ligger kvar till julafton. Men det är än så länge osäkert, säger Henrik Reimer.