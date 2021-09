Rekordfå tandläkarbesök under pandemin

Drygt 3,7 miljoner människor som var 24 år eller äldre besökte tandvården i fjol. Det är den lägsta helårsnoteringen sedan den nationella registreringen av tandvårdsbesök påbörjades 2009, enligt en rapport från Socialstyrelsens.

Den största minskningen jämfört med 2019 var i de äldre åldersgrupperna. För personer mellan 65–74 år, minskade besöken med drygt 15 procent för både män och kvinnor. För personer äldre än 85 år minskade besöken med omkring 24 procent för kvinnor och 21 procent för män.

I rapporten understryks att minskandet av tandvårdsbesök kan ses som en konsekvens av pandemin, då restriktioner och åtgärder försvårade tillgången till tandvård.

– Vi såg i början av pandemin när äldre isolerade sig att det påverkade besöken. Men även att en del kliniker stängde för annat än akuta besök och ställde delvis in besöken för äldre och riskgrupper. Det kan vara en förklaring till den kraftiga minskningen under våren och sommaren. Men vi såg att siffrorna ökade snabbt igen och var nästan tillbaka på normalläge under hösten, säger Alfheidur Astvaldsdottir, odontologisk sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Det är för tidigt att se vilka konsekvenser de uteblivna besöken har för folkhälsan, enligt Alfheidur Astvaldsdottir. Hon tror att det på lång sikt kan få problem, men att fjolårets besökstapp är temporärt och att 2021 inte kommer att ge samma siffror.

– Minskningen av tandvårdsbesöken var främst i början av pandemin och normalläge var i princip tillbaka under hösten. I slutet av 2020 var besökssiffrorna mer eller mindre vad vi förväntar oss.

– Dock kvarstår det att analysera om de inställda besöken har haft en påverkan, speciellt för äldre där tandhälsan är sämre i både kvalité och antalet tänder.

Trots att de pandemirelaterade åtgärderna har påverkat tandvårdsbesöken under 2020, syns en nedåtgående trend i antal besök sedan 2011, oberoende av åldersgrupp och kön.

– Vi ser en generell förbättring i tandhälsa i befolkningen sedan den nationella registreringen påbörjades 2009, inom alla åldersgrupper. Både fler egna tänder så väl som färre lagade tänder. Det kan delvis förklara varför tandläkarbesöken minskar över tid, berättar Alfheidur Astvaldsdottir.

Generellt är det en något högre andel kvinnor som konsistent besöker tandvården. Av fjolårets 3,7 miljoner besök var drygt 1,7 män och 1,9 kvinnor.

Tandhälsoskillnader understryks även i rapporten. Antalet kvarvarande tänder går fortsatt neråt för varje åldersgrupp. Socialstyrelsen påpekar i rapporten att en anledning till de stora skillnaderna kan vara att yngre mer regelbundet besöker tandvården.

