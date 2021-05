Rekordmånga nekas inresa på Arlanda

– Vi hanterar väldigt många ärenden på Arlanda, rekordmånga under de senaste tre månaderna. Många har helt enkelt inte riktig koll på vad som gäller för resor till Sverige och såvitt jag förstår det har vi bland de skarpaste reglerna i Schengen, säger Jens Olsson, gränsbefäl på Arlandapolisen.

Det tillfälliga inreseförbudet i Sverige trädde i kraft den 6 februari och grundar sig i två förordningar, dels en för resor från tredje land, dels en för resor inom Schengenområdet. I det senare fallet gäller att alla, om de inte uppfyller något undantag, måste kunna visa upp ett negativt covid-19-test som inte är äldre än 48 timmar.

– Reglerna talar också om hur testerna ska vara utformade och vilka av dem som är godkända. Det ska vara pcr-, lamp-, tma- eller antigentester. Man kanske lätt kan tro att antigen är det samma som antikroppar, men även antigentester påvisar om man har en pågående infektion eller inte, säger Jens Olsson.

Fakta. Godkända tester vid inresa Pcr-test: Används för att påvisa arvsmassa från sars-cov-2-virus som orsakar covid-19. Lamp-test och tma-test används i vissa fall i stället för pcr för att påvisa arvsmassa från sars-cov-2-viruset. Antigentest: Avser snabbtester för påvisning av antigen, det vill säga proteiner på sars- cov-2-virusets yta. Det negativa covid-19-testet får inte vara äldre än 48 timmar. Inreseförbudet omfattar inte svenska medborgare. Förbudet är tillfälligt och gäller utländska medborgare, som inte kan visa upp ett negativt covid-19-test vid ankomsten till Sverige, för att resa in i Sverige från en annan EES-stat alternativt Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten. Sverige ingår i EU:s beslut att tillfälligt stoppa alla icke nödvändiga resor till EU från ett tredje land. Undantag finns för exempelvis personer med svenskt uppehållstillstånd eller särskilda behov. Källa: Regeringen och Folkhälsomyndigheten Visa mer

Under lågintensiva perioder före pandemin hade han och hans kollegor vid gränspolisen tre till fyra fall per dygn att hantera, men nu har ärendeskörden uppskattningsvis fyrdubblats. Extra hektiska dagar kan numera innebära uppemot 30 fall per dygn.

Han säger att han har full förståelse för att flyg- och markservicebolag har svårt att hålla rätt på alla regler som gäller för inresor till olika länder, för att alla har sina egna villkor. Som exempel nämner han att en svensk resenär till Amsterdam avkrävs ha ett max 72 timmar gammalt negativt pcr-test samt ett antigentest som visat negativt högst fyra timmar före boarding.

– Om du i stället reser till Amsterdam från Paris, då behövs bara det negativa pcr-testet. Det är en väldigt rörig tid för resenärer, men det är regler som vi måste följa. Blir man avvisad ska man tillbaka till embarkeringsorten, det vill säga dit du kom från, säger Jens Olsson.

Det är de enskilda resenärernas ansvar att uppfylla ställda krav för inresor och med biljettköpet har de ett civilrättsligt avtal med respektive flygbolag som i sin tur kan hjälpa till i viss mån. En svårighet under pandemin är att antalet flighter är så mycket färre än under normala förhållanden, en del går bara en gång i veckan från Arlanda.

– Ett exempel från nu i veckan var en person som kom från Aten via Belgrad i söndags och nästa flyg till Belgrad är i dag, fredag, medan nästa direktflyg till Aten går på söndag. Då kunde vi hjälpa till att hitta en variant så att personen kunde åka via Istanbul, för att Turkiet tillåter transitering som är kortare än 24 timmar, så det blir ofta lite pusslande, säger Jens Olsson.

Passagerare som avvisas får vänta i transithallen till dess att flyget tillbaka avgår. På Arlanda befinner sig på fredagen tre avvisade personer i den situationen, medborgare från Venezuela, Storbritannien och Indien. Statsägda flygplatsoperatören Swedavia har valt att stänga av en gate på F-piren där man placerat ut fällsängar för de som drabbats av det tillfälliga inreseförbudet.

