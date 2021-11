Rekordstora demonstrationer i Glasgow – över 100 000 krävde handling

Trummor, helikoptrar i luften, säckpipor och slagord som skanderades.

”What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!”

Glasgows gator fylldes av vad som bedöms vara långt över 100 000 demonstranter på lördagen, många av dem klart frustrerade över vad de uppfattat som brist på handling från världens länder som bara några hundra meter bort förhandlar om hur världen ska hantera klimatkrisen. Det mänskliga tåget sträckte sig flera kilometer genom stadens gator, som stundtals dränktes i störtskurar. Enligt medieuppgifter är demonstrationerna i Glasgow de största som skett i samband med en klimatkonferens.

Sammanlagt arrangerades demonstrationer på över 250 platser runt om i världen. I centrala London marscherade demonstranter med riktning mot Trafalgar Square.

Längs med gatorna och på elskåp och väggar satt flera affischer med det senaste virala citatet från Greta Thunberg – ”blah, blah, blah”, en känga till alla storslagna löften som kommit från olika länder den senaste tiden men som klimataktivisterna menar bara är tomma ord och ”greenwashing”.

Foto: Peter Alestig

– Jag kom ju hit för klimatmötet. Men av det som diskuterats hittills, ser jag ingen verklig handling. Det är inte i förhandlingarna som hoppet finns, jag kommer aldrig känna hopp här. Ledsen, men så är det, säger mexikanska Mercedes Rodrigez, som vuxit upp i Skottland.

Det är andra dagen i rad som tiotusentals människor tågat genom Glasgow. På fredagen, i samband med Fridays for futures manifestation, höll Greta Thunberg ett ilsket tal riktat till beslutsfattarna i förhandlingarna.

Foto: Peter Alestig

– Det är ingen hemlighet att COP26 är ett misslyckande. Vi kan inte lösa krisen med samma metoder som försatte oss i den här situationen från början, sa hon och dömde ut hela toppmötet som ett ”PR-event”.

Och flera av dem som DN pratar med i demonstrationen på lördagen håller med. John Batts, 71 år, är med i klimatgruppen Extinction Rebellion.

– Det krävs med handling för klimatkrisen, inte bara prat. På ett personligt plan är jag orolig för mina barnbarns framtid, säger han.

Samtidigt visade klimatdemonstrationen tydligt att klimatfrågan inte existerar i ett vakuum. Här fanns allt från aktivister som kritiserade imperialism till skotska självständighetsaktivister. Hector Macloud, från norra Skottland, var en av de sistnämnda.

– Vi kan göra mycket mer för klimatet som självständig nation. I Westminster tar de inte detta på allvar.

Vad tycker du om det som kommit från klimatmötet hittills?

– Man kan inte döma det efter en vecka, vi får se vad som händer framåt. Förra veckan var greenwashing, utan tvekan. När förhandlingarna kommer igång kanske vi ser action, men världsledarnas närvaro här känns mer som en uppvisning för medierna.

Just Storbritanniens premiärminister Boris Johnson var särskilt mycket i skottlinjen. Inte minst sedan han i tisdags – efter högnivåmötet i Glasgow måndag-tisdag – flög privatjet till London för att delta vid en middag vid en exklusiv herrklubb, något bland andra The Guardian rapporterat om.

Alla demonstranter menade dock inte att klimatförhandlingarna var meningslösa. Lovisa Nelson och Viktoria Larsson, två svenska studenter vid universitetet i Edinburgh, var mer positivt inställda – inte minst med tanke på att de som förhandlar inte är blinda för hur många som faktiskt gav sig ut på gatorna i Glasgow.

– Jag hoppas ju att detta gör skillnad och sätter tryck. Sedan vet vi inte vad som händer i förhandlingarna bakom dörrarna. Men det är häftigt att se att det är så många som är här, bara det är kul. Bara det gör att man får hopp, sa Viktoria Larsson.

Hon studerar själv till att bli klimatforskare, med fokus på historiska klimatförändringar, och hon är orolig över vad bristen på handling kan leda till.

– Nu pratar man om att hålla uppvärmningen under två grader. Snart kommer vi prata om att hålla den under tre grader. Ju tidigare vi gör någonting, desto mer skillnad gör det. Men hur många gånger har man inte pratat om att vi måste göra något ”nu”?

Lovisa Nelson och Viktoria Larsson, två svenska studenter vid universitetet i Edinburgh, är med i den jättelika demonstrationen. Foto: Peter Alestig

Lovisa Nelson menade att det inte heller finns något annat sätt att lösa krisen än just genom internationellt samarbete.

– Även om man kommer hit och är arg och inte har de högsta förhoppningarna, måste man ändå lägga förhoppningen i de internationella förhandlingarna. Det är lätt att man bara går och är besviken på världens ledare. Men såna här dagar får man ändå lite hopp, säger Lovisa Nelson.

Viss oro fanns för att oroligheter skulle förekomma i samband med demonstrationen, men poliser som DN pratade med strax innan demonstrationen var av motsatt uppfattning.

– Vi tror det blir en glad tillställning. Här i Glasgow är vi trevliga.

Och de visade sig till stor del få rätt. En grupp människor greps för att ha blockerat demonstrationen, skriver polisen på Twitter och en grupp klimataktivister blockerade en bro i centrala Glasgow, men i övrigt präglades demonstrationen av feststämning, musik och dans – trots frustrationen över klimatförhandlingarna.

Greta Thunberg hade planerat att hålla tal på lördagen, men ställde in med motiveringen att hon ville låta personer från ursprungsbefolkningar och marginaliserade grupper komma till tal, enligt uppgifter till DN. I stället talade bland andra den brittiska aktivisten Asad Rehman och den ugandiska klimataktivisten Vanessa Nakata.

– Inne i den där föroreningskonferensen, gömmer sig klimatbrottslingarna bakom taggtrådsstaket och poliser. Vi tänker inte acceptera deras självmordspakt, sa Asad Rehman till de tusentals åhörare som befann sig i parken Glasgow Green där marschen slutade.

Vanessa Nakata vände sig direkt till beslutsfattarna i sitt tal, där hon också beskrev hur klimatförändringen slår mot bland annat hennes hemregion med ökad torka, gräshoppssvärmar och extremväder.

– Jorden har en röst, och den talar till oss nu. Lyssnar ni på vad jorden säger till er?

