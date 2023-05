Rektorn efter attacken: ”Otroligt lättad över att det gick bra”

Logga in

Logga in

Klockan var strax innan 13 på onsdagen när larmet om ett pågående skoldåd gick. Det nådde Tobias Hansson via en app i hans telefon – Cosafe. Sedan ett halvår har han och all övrig personal appen installerad. Den är upphandlad centralt av Stockholms stad, syftet är att den ska användas vid akuta situationer där man uppfattar att det finns en risk för pågående dödligt våld (PDV) eller andra former av skoldåd.

– Det var första gången vi använde den i skarpt läge. Nu vet vi att den fungerar, konstaterar Tobias Hansson två dagar efter den dramatiska händelsen som både chockade och skärrade personal och elever.

I appen Cosafe kunde personal larma och sedan dela infomration om vad som pågick. Ett viktigt verktyg, menar rektorn i efterhand. Foto: Ulrika By

Med lite distans till det som hände är Tobias Hansson tacksam över att man på skolan flera gånger övat på hur man ska agera vid liknande scenarier. Att fatta beslut om hur man ska agera är inte lätt innan man vet vad det är som faktiskt händer. Är det bästa att evakuera eller inrymma eleverna? Hur och när ska vi informera föräldrarna och vilken information ska de få?

– Det är väldigt mycket att tänka på samtidigt som man måste fokusera på att försöka skapa trygghet, konstaterar Tobias Hansson.

Han uppfattar att man lyckades hålla balansen. Det tog en liten stund innan man hade klart för sig vad som pågick och beslutet blev att inrymma eleverna som var i skolbyggnaden. I appen Cosafe kunde den person som först larmade kommunicera med all personal i form av en chatt. Alla fick också veta att polis och ambulans var på väg.

Rektorn vill inte gå in på några detaljer kring händelseförloppet, han menar att det är polisens sak att utreda vad som hände. Enligt uppgifter till DN gick den misstänkta gärningsmannen, en 18-åring som häktats för två fall av grovt olaga hot, runt på skolan med ett så kallat soft air gun, det vill säga en ofarlig replika av ett vapen i en korridor i lågstadiebyggnaden. Den typen av vapen är svåra att skilja från äkta när man ser dem på håll.

Skolans vaktmästare konfronterade 18-åringen som vid händelsen också hade en kniv. Flera personer ur personalen skyndade till och 18-åringen, en före detta elev på skolan, kunde hållas kvar till dess att polisen övertog gripandet.

Polisen hade nåtts av uppgifterna om ett vapen och ryckte ut med full styrka. Piketen genomsökte lokalerna och tog ett ”skjutvapenliknande föremål” i beslag.

”Det enda jag kunde tänka på var hur viktigt det är att behålla lugnet och agera rationell”, säger Tobias Hansson, rektor vid Grimstaskolan som i onsdags utsattes för en skolattack, utförd av en ensam gärningsman. Foto: Paul Hansen

– Jag kan bara konstatera att flera i personalen och flera elever har och kommer behöva krisstöd efter det de har varit med om. Det har hittills fungerat väldigt bra, vi har fått stöd från såväl utbildningsförvaltningen och stadsdelen, säger Tobias Hansson.

Dagen efter händelsen fanns det tolv kuratorer på plats på skolan. Även lokalpolisen var närvarande för att svara på frågor och skapa trygghet.

Många föräldrar upplevde att de fick information för sent, vilket är något Tobias Hansson tar med sig.

– Det är en svår balansgång. När vi informerar måste det vi säger vara sant och relevant. Man vill också göra allt man kan för att inte skapa panik. Vårt prio var också att lägga all kraft på att skydda eleverna, säger Tobias Hansson.

Nu kommer diskussionen om hur man ska kunna försäkra sig om att det inte händer igen. Skolan har 13 olika ingångar, att ha full koll över alla är omöjligt, även om skolan är kameraövervakad.

– Vi ser över vilka dörrar som vi kan låsa och om andra kanske bara ska vara öppna vissa tider. Vi kommer också att fundera över andra tekniska lösningar. Vissa skolor har spärrar, men det kan bli svårt här, säger Tobias Hansson.

I nuläget anser han dock att det viktigaste är att de som behöver fortsatt stöd och hjälp får det, något som gäller både vuxna och barn.

– Stämningen är god. Det som hänt visar att när det gäller så hjälps många människor åt. Vi har visat mycket omtanke om varandra. Det är jag stolt över.

Enligt åklagaren i fallet, Liselotte Nilsson, förnekar 18-åringen brott.

– Han bekräftar att han har kommit dit med en kniv och ett pistolliknande föremål men syftet har inte varit att hota eller skada någon, säger Liselotte Nilsson.

Läs mer:

Skjutningar nära skolor: Lekrum blir ”panic room” när barn förbereds på våld

Skolor ska få nationell vägledning om skoldåd

Arbetsmiljöverket ska granska skolans förebyggande arbete mot hot och våld (extern länk)