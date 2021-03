”Rena gottebordet” – nu ligger fårbondens betesmarker mitt i ett vargrevir

Sedan länsstyrelsen i mitten av februari kunde bekräfta att Skåne fått ett vargrevir har telefonen gått varm hos fårbonden Ulf Pyk. Folk i bygden ser varg överallt, i lokala Facebookgrupper läggs det ut bilder och nya observationer kommer in varje dag.

– Häromdagen fick jag samtal från en pensionär som sett varg precis vid skjutfältsgränsen. Vi åkte ut klockan två på natten och sedan en gång till vid fyra. Det är svårt att komma till ro, man känner ett ständigt obehag, säger Ulf Pyk.

Sedan 1979 har han och hans familj arrenderat mark av Försvarsmakten på Ravlunda skjutfält vid Haväng på Österlen. Betesmarkerna omfattar omkring tusen hektar i ett område som är känt för sin biologiska mångfald, och där de betande djuren är avgörande för artrikedomens bevaring.

Men nu råkar området alltså ha hamnat mitt i ett vargrevir, det första i modern tid i Skåne.

Fårbonden Ulf Pyk har arrenderat Försvarsmaktens mark på Österlen till bete sedan 1979. Foto: Anders Hansson

Redan i början av januari konstaterade länsstyrelsen att det fanns tre vargar i länet. En ensam vandringsvarg som främst hållit till i centrala Skåne, och ett par som fattat tycke för de östra delarna av länet.

Genom omfattande snöspårning och dna-analyser från SLU Viltskadecenter stod det snart klart att paret – en hane från Västmanland och en hona från Östergötland, etablerat ett revir vid Linderödsåsen.

– Vi har följt det här sedan i början av januari då vi för första gången fann spår av två vargar som gick tillsammans. Tack vare att det funnits mycket spårsnö har vi haft möjlighet att kartlägga deras rörelser och säkra spillningsprover, säger David Börjesson, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Fakta. Varg i Sverige Det finns omkring 365 vargar i Sverige i dag, enligt den senaste inventeringen från 2019/2020. Populationen är koncentrerad till Mellansverige, särskilt Värmlands, Dalarnas, Örebro, Gävleborgs, Västmanlands och delar av Västra Götalands län. Den svenska rovdjurspolitiken som beslutades av riksdagen 2013 innebär bland annat att vargen ska finnas i sina naturliga utbredningsområden i både södra och norra Sverige. Skåne är utpekat som ett av vargstammens utbredningsområde. Vargen är fridlyst och får bara jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet och förebygga skador får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras. Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt och behovet bedöms från fall till fall. Vargen ansågs vara utrotad i Sverige på 1970-talet men dök sedan upp i Norrbotten 1977 och ett par år senare i Värmland. I södra Sverige är det Naturvårdsverket som tar beslut om licensjakt. Källa: Naturvårdsverket. Visa mer

Ett vargrevir kan vara allt mellan 30.000 och mer än 100.000 hektar stort. Exakt hur omfattande det nya reviret i Skåne är vet länsstyrelsen ännu inte, men vargarna har synts i ett område som bland annat täcker in stora delar av Österlen.

Vargparets etablering ligger i linje med den rovdjurspolitik som riksdagen klubbade igenom 2013 och som säger att vargen ska finnas i sina ”naturliga utbredningsområden” både i norr och söder.

– Det är väl känt att mängden varg bör öka utifrån den målsättningen i hela södra Sverige, inklusive Skåne. Sedan vet vi ju att vargen skapar starka känslor och att det finns en oro både bland boskapsägare och jägare kring vilka konsekvenser ett revir kan få, säger David Börjesson.

För bara tjugo år sedan var det mycket ovanligt med stora rovdjur i södra Sverige. Men de senaste åren har det skett en tydlig ökning av både varg, lodjur och kungsörn.

Enligt länsstyrelsen har vargen överlag goda förutsättningar att etablera sig i trakten – här finns gott om tillgång på bytesdjur och stora ytor att leva på. Samtidigt anses risken för konflikter mellan varg och människa större här än i många andra delar av landet, eftersom det är ett tätbefolkat län med många tamdjur.

Så sent som i november förra året drabbades Haväng får & lamm, som drivs av Ulf Pyk och hans familj, av ett vargangrepp. Tio får dödades den gången. Foto: Anders Hansson

Fårbonden Ulf Pyk har två tidigare vargangrepp färskt i minnet. Det ena inträffade så sent som i november förra året då ett tiotal får dödades av hanen i vargparet i det nya reviret.

Vid det första tillfället, för fyra–fem år sedan, var förödelsen större. Då fick drygt 70 djur sätta livet till, säger Ulf Pyk.

– I ett område på tusen hektar låg de utspridda överallt, en del redan döda med bett i halsen, andra lemlästade och blödande med halvätna kroppsdelar. Det var en fruktansvärd syn.

Nu oroar han sig för nya attacker och för att vargparet ska få valpar.

– Det kan bli katastrofalt om de går till angrepp i flock. När lamningen börjar i vår har jag plötsligt 2.800 djur som ska skyddas. Jag kan ju aldrig veta när eller var vargen går till angrepp. Det blir rena gottebordet, bara att gå in och hämta, säger Ulf Pyk.

Sara Jones på Haväng får & lamm, deltar i vårens fårklippning. Foto: Anders Hansson

Men Ulf Pyk ser inte detta som någon möjlighet. Fälten där hans djur betar tillhör försvaret som också har sina skjutövningar där. Han har inte rätt att sätta upp rovdjursstängsel hur som helst och menar att det dessutom vore omöjligt eftersom stora delar av området vetter mot havet.

Skyddsjakt kan bli aktuellt om vargparet går till angrepp mot tamboskap, men det är upp till länsstyrelsen att fatta ett sådant beslut och behovet bedöms från fall till fall.

Ulf Pyk säger att han inte är någon vargmotståndare.

– Jag tycker att varg ska få finnas, och att det kommer en vandringsvarg var femte år får vi leva med. Men ett revir, det är tveksamt om vi vill ha i Skåne som är så tättbebyggt.

Länsstyrelsen i Skåne uppmanar nu oroliga tamdjursägare att se över sina stängsel och att ansöka om de ersättningar som finns för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel.

Han är inte ensam om den uppfattningen. Jägareförbundet i Skåne gör inte någon hemlighet av att man helst hade sluppit varg i området.

– Ett vargrevir mitt på Österlen gör oss inte överförtjusta. Dels är vi oroliga för den skånska kronhjorten som är en skyddad art, dels är vi oroliga för våra hundar och möjligheterna att bedriva löshundsjakt säger Lars Persson, ordförande i Jägareförbundet i Skåne.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF i Skåne, menar att det blir för kostsamt för fårägare att sätta upp rovdjursavvisande stängsel och att det bidrag på 50 kronor metern som finns att tillgå, inte räcker långt. I en debattartikel i HD/Sydsvenskan föreslår LRF tillsammans med flera andra lantbruksföreträdare nu en flytt av vargarna alternativt utökad skyddsjakt i området.

David Börjesson på länsstyrelsen säger sig ha förståelse för oron.

– Kopplade hundar utsätts sällan för angrepp men för lösspringande hundar under jakt är risken större. När det gäller tamboskapen finns det de som upplever både hundar och rävar som större problem. Däremot kan ett angrepp av varg vid ett och samma tillfälle orsaka att många djur dör eller skadas, och det skapar givetvis en stor oro.

Han tillägger att vargparet i det nya reviret hittills levt på naturlig föda – mycket dovhjort och en del rådjur – men att det är omöjligt att förutspå hur det kommer att se ut framöver.

Ulf Pyk och Elisabeth Zetterholm Falk är rädda att det nya vargreviret – Skånes första i modern tid – ska försvåra deras möjligheter att ha kvar fåren på betesmarkerna i Haväng. Foto: Anders Hansson

Med ett revir ökar sannolikheten att allmänheten får syn på varg i naturen. Men det finns ingen anledning att vara rädd, säger David Börjesson.

– Man ska ha respekt för alla vilda djur. Men vargen är inte farlig för människan, det har inte hänt i modern tid att en varg gått till angrepp i det vilda i Sverige.

Han berättar att det under den senaste tiden har kommit in ”oerhörda mängder” tips och observationer från allmänheten. Många har dock visat sig vara andra djur än just varg.

– Får man syn på varg och har möjlighet, stanna upp och ta en bild. Till skillnad från många andra djur som flyr i panik kan vargen stå kvar och titta en stund innan den går vidare. En del personer tycker det är olustigt medan andra blir väldigt fascinerade, säger David Börjesson.

Läs mer:

Expert: Därför kan vi räkna med fler vargar i södra Sverige framöver

Här får vargen jagas fritt – ändå är den inte hotad