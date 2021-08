Reningsteknik kan göra avloppsvattnet drickbart

Juli månads grundvattennivåer i Simrishamns kommun har aldrig varit så låga och trycket på dricksvatten så stort. Det akuta läget har lett till drastiska åtgärder; de senaste veckorna har tankbilar med dricksvatten åkt i skytteltrafik mellan Simrishamn och Kiviks vattenreservoar.

Stefan Blomqvist, projektchef på Österlen VA i Simrishamns kommun är övertygad om att detta är sista sommaren som den här formen av akuta åtgärder kommer att krävas.

Och det är inte den nya överföringsledningen från Brösarps vattenverk, som kommer förse Kivik med omnejd med dricksvatten från nästa sommar, som han i första hand syftar på.

Det handlar i stället om den reningsteknik som två av kommunens reningsverk; Stengårdens reningsverk i Simrishamn och verket i Kivik, har försetts med.

Gemensamt för anläggningarna är att avloppsvattnet i framtiden kommer att kunna omvandlas till en användbar resurs i stället för att enbart åka ut i havet. Redan i dag renas vattnet i ytterligare tre steg utöver det konventionella sättet, berättar Stefan Blomqvist.

– Det innebär en väsentlig skillnad i reningsgrad och miljönytta för Östersjön. Men framför allt innebär tekniken att vi dels kommer att kunna återföra det renade vattnet till grundvattnet i stället för släppa ut det i havet, dels kunna återanvända det, för exempelvis bevattning av åkrar.

På nätterna har tankbilar kört skytteltrafik till Kivik för att säkra tillgången på dricksvatten. Foto: Emmalisa Pauly

Reningsverket i Kivik ingår i ett innovationsutvecklingsprojekt med branschorganisationen Svenskt vatten och Lunds tekniska högskola. I projektet analyseras vilken vattenkvalitet som går att få fram med den nya tekniken. Målet är att i förlängningen få alla komponenter som behövs på plats för att rena vattnet till dricksvatten.

– Att rena vatten för att bevattna vår åkermark kan vi redan, tillsammans med flera andra reningsverk i Sverige. Det vi väntar på är att regelverken ska uppdateras, säger Stefan Blomqvist.

Johan Lejonklev är miljöskyddshandläggare på miljöprövningsenheten vid länsstyrelsen i Skåne. Det är han och hans kollegor som tar emot ansökningar från reningsverk, likt det i Kivik, som vill kunna rena och återanvända avloppsvatten till bevattning av åkermark och andra områden.

Han poängterar att då det i nuläget bara finns nationella riktlinjer för hur reningsverken ska rena avloppsvatten för att få släppa ut det i haven måste varje ansökan behandlas individuellt.

– Detta förfaringssätt gäller all prövning av miljöfarlig verksamhet, vilket utsläpp från reningsverk räknas som.

Den torra sommaren och ökat semestertryck är några av anledningarna till de akutlåga vattennivåerna i Kivik. Foto: Emmalisa Pauly

Hans enhet på länsstyrelsen sitter i detta nu och arbetar med en rapport som ska analysera hur enheten i Skåne ska förhålla sig till den här typen av ansökningar och hur de ska implementeras.

– Tyvärr kan jag inte säga hur lång tid det kommer ta, detta är ett helt nytt område. Men vi är positiva till att våra reningsverk ska kunna börja återanvända vatten, och se det som en resurs i stället för avfall. Särskilt med tanke på att klimatet riskerar att bli allt mer extremt framöver.

Vägen till det cirkulära systemskifte som krävs för att kunna klara framtidens dricksvattenförsörjning, avloppsrening och dagvattenhantering handlar till stor del om just det som gjorts i Simrishamn; att omvandla dagens avloppsverk till en typ av återanvändningsverk. Det menar Pär DalhieIm, vd för Svenskt vatten, branschorganisation för landets VA-organisationer.

– Under de närmaste tjugo åren behöver vi investera minst 460 miljarder kronor i olika former av vatteninfrastruktur. Det innebär att Sverige har världens möjlighet att ställa om våra gamla avloppsverk till cirkulära återanvändningsverk som producerar nyttor, i stället för att fortsätta göra som vi gjort under alla år; rena vattnet och släppa ut det i havet.

I dag används dricksvatten till så mycket mer än till hushållssysslor; allt från att tvätta bilen, vattna trädgården till att bevattna åkermark och för olika moment inom industriproduktion. Med den reningsteknik som återfinns i Simrishamn och på andra reningsverk skulle olika vattenkvaliteter kunna produceras, förklarar Pär DalhieIm.

– Exempelvis väntas produktion av vätgas öka, vilket kräver stora mängder vatten vid framställning. Bevattning av jordbruk likaså. Båda dessa ställer olika krav på vattenkvalité, vilket gör att vi kan specialdesigna vattnet beroende på behov. Det vi behöver är reningsverk som producerar olika former av vattenkvaliteter som efterfrågas av olika branscher.

Med ny reningsteknik skulle avloppsvattnet i framtiden kunna användas för att säkra tillgången på dricksvatten. Foto: Emmalisa Pauly

I fjol kom en ny EU-förordning som styr återanvändning av avloppsvatten för bevattning inom jordbrukssektorn. Men då varje medlemsland även har sin egen lagstiftning att ta hänsyn till, behöver de olika regelverken synkas; så även i Sverige.

Det är här som Pär Dalhielms och Stefan Blomqvists önskan om större handlingskraft från den nationella politiken kommer in.

– Ansvaret för vattenfrågan är splittrad över olika departement och utskott. För att vi inte ska hamna på efterkälken utan kunna ställa om våra vattensystem så de blir hållbara, cirkulära och resurseffektiva behöver vi skapa förutsättningar för olika näringar att ställa om – och den viktigaste föresättningen är en uppdaterad lagstiftning, säger Pär Dalhielm.

Anledningen till varför EU-förordningen inte går att tillämpa rakt av i Sverige är för att den endast anger vilka minimikrav som bör ställas, säger Johan Lejonklev.

– Ur miljösynpunkt är det viktigt att vi gör fler utredningar och analyser för att se om minimikraven behöver kompletteras med ytterligare krav.

Pär Dalhielm menar att en viss del av dricksvattnet som till exempel Stockholmsborna får ur kranen har varit avloppsvatten.

– I dag passerar det renade avloppsvattnet via Mälaren innan det renas för dricksvatten. Ett fantastiskt kretslopp. Får vi rätt lagstiftning och ny reningsteknik på plats kommer vattnet kunna renas till dricksvatten direkt i de uppdaterade återanvändningsverken i stället för att ta vägen genom Mälaren. Då kan vi på allvar bidra till effektivt resursutnyttjande och ett framtida cirkulärt samhälle.

