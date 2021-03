Richard Bergström: ”Kommer att påverka vaccinstrategin”

DN skrev i går om studien som visar att Astra Zenecas vaccin inte skyddar mot smitta av den sydafrikanska varianten av covid-19. Samma uppgifter har cirkulerat i sydafrikanska medier under en dryg månads tid. Uppgifterna resulterade i att Sydafrika mycket hastigt bytte vaccinstrategi i februari och stoppade Astra Zenecas vaccin för att istället använda Janssens en-dosvaccin samt Pfizers vaccin. Janssens vaccin har i studier visat sig skydda till 57 procent mot mild till måttlig sjukdom och till 89 procent mot svår sjukdom och död av den sydafrikanska varianten.

Insikten om att den sydafrikanska varianten inte kan stoppas av Astra Zenecas vaccin har också lett till omfattande åtgärder i Europa avslöjar Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström i dag.

– De tidiga uppgifterna från Sydafrika är ett viktigt skäl till att vi har sagt att vi verkligen måste ha en beredskap att hantera varianter. Det var insikten om detta som gjorde att EU-kommissionen gick in i de nya jättekontrakten med både Pfizer och Moderna om ytterligare 300 miljoner doser per vaccin. Sedan har vi även ett kontrakt med Curevac. Alla dessa tre kontrakt handlar om mrna-vaccin med möjlighet att byta till ett uppdaterat vaccin. Vi har nu en beredskap för tillverkning av en miljard doser mrna-vaccin under andra halvåret 2021 och första halvåret 2022, säger han.

Detta handlar alltså i huvudsak om den långsiktiga vaccinstrategin efter sommaren då vaccinskyddet kommer att behöva kompletteras med så kallade booster-doser. Enligt Richard Bergström har Europa nu försäkrat sig om att kunna ge alla medborgare sådana doser flera gånger om.

– Från Pfizer kommer vi att få 95 miljoner doser före sista juni medan Moderna kommer att leverera efter sommaren. Nu för vi diskussioner både med Pfizer och Moderna om att utöka ytterligare för 2022, säger Richard Bergström.

Nu börjar den sydafrikanska varianten komma, som än så länge är den värsta. Det är oroväckande att viruset muterar och vi får nya varianter, men det är därför vi har den här beredskapen med framför allt mrna-vaccinerna.

Han berättar också att alla tre tillverkare av mrna-vaccin har sin huvudsakliga tillverkning i Europa, något som kan visa sig vara viktigt om det blir internationell dragkamp om doserna.

När det gäller den nuvarande svenska vaccinstrategin, där Astra Zenecas vaccin är en viktig del, menar Richard Bergström dock att den fortfarande är bra.

– Vi har ju än så länge haft den ursprungliga varianten och nu den brittiska varianten ett tag och där verkar Astra Zenecas vaccin vara fullt effektivt. Nu börjar den sydafrikanska varianten komma, som än så länge är den värsta. Det är oroväckande att viruset muterar och vi får nya varianter, men det är därför vi har den här beredskapen med framför allt mrna-vaccinerna som ju är otroligt lämpade att anpassa till nya varianter och att vi nu också har säkrat en jättekapacitet, säger han.

Han menar att den sydafrikanska varianten och eventuella andra varianter som kommer att dyka upp kommer att påverka både den svenska och den europeiska vaccinstrategin långsiktigt.

– Även om vi inte nu ser en jättespridning av den sydafrikanska varianten och fortsätter med Astra Zenecas vaccin så har vi ju all möjlighet i världen att i höst ge en dos till med ett uppdaterat mrna-vaccin. På det sättet är jag övertygad om att detta kommer att påverka vaccinstrategin över tid, säger han.



Fakta. Detta är mrna-vaccin Ett mrna-vaccin innehåller budbärar-rna (messenger-rna) som kodar för ett ytprotein hos coronaviruset. Cellerna börjar producera ytproteinet som kroppens immunförsvar identifierar som främmande och därför börjar producera antikroppar mot. Genom att byta mrna-sekvens kan man relativt enkelt anpassa vaccinet till nya varianter av viruset. Visa mer

