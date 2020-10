Riksåklagaren: Behöver 400 fler åklagare till 2024

På väggen i åklagarmyndighetens reception sitter tre inramade diplom. Flera år i rad har Sveriges juridikstudenter röstat fram myndigheten som en av landets tre mest attraktiva arbetsgivare.

Men inifrån ges en annan bild. Den egna medarbetarundersökningen från förra året visar på en stor arbetsbörda. Åtta av myndighetens fackliga ombud runtom i landet larmade nyligen om situationen på Aftonbladets debattsida. Många och komplicerade ärenden, ibland i kombination med hot. Högsta chefen, riksåklagare Petra Lundh, delar bilden av en hårt pressad myndighet.

– Det är en enorm arbetsbelastning. Och det finns ingen tid till återhämtning. Vi kan se en tendens till att äldre åklagare inte orkar jobba fullt ut till pensionen utan att man väljer att gå i förtid för att det är så jobbigt, säger hon.

50–70 åklagare slutar varje år, ungefär hälften går i pension och den andra hälften av andra skäl.

– Alla kanske inte slutar för att det är en hög arbetsbörda men det är den förklaringen vi ofta får när vi frågar, säger hon.

Åklagarmyndigheten har stått i fokus för höstens rättspolitiska debatt. Inför höstbudgeten äskade myndigheten på 50 miljoner kronor i tillskott. Men när budgeten presenterades i september kom inga extra pengar, ett besked som mötte stark kritik från oppositionen. Regeringen hävdade att myndigheten går med överskott i år och har fått rejäla tillskott sedan 2014. Överskottet väntas bli runt 40 miljoner kronor och beror till stor del på minskade kostnader för utbildningar, resor och konferenser till följd av pandemin, enligt Petra Lundh.

Men beskrivningen att myndigheten skulle fått rejäla tillskott de senaste åren vänder hon sig emot.

– Från regeringen säger man att vi har fått en 30-procentig ökning under ett antal år men tittar man på hela rättsväsendets kaka så har vår andel ändå minskat, säger riksåklagaren och fortsätter:

– Jag vill påstå att vi har varit underfinansierade. Ska man ha en effektiv brottsbekämpning måste vi hänga med. Vi får inte riskera att bli en flaskhals.

Efter hård kritik från oppositionen meddelade regeringen och samarbetspartierna att myndigheten ska få ett tillskott på 50 miljoner eller mer i vår. Men Petra Lundh menar att de måste kunna planera på längre sikt än så. Annars finns risken att de måste minska bemanningen med ett hundratal åklagare genom att inte ersätta all personal som slutar. Enligt myndighetens egen bedömning måste man öka från dagens cirka 1030 åklagare till 1200 år 2024. Eftersom 50-70 slutar varje år innebär det närmare hundra åklagare per år, det vill säga 400 nya åklagare. Åklagarmyndigheten genomför just nu en beräkning av vad det innebär i reda pengar. Fram till 2022 rör det sig om cirka 100 miljoner kronor, enligt riksåklagaren.

– Det skulle göra att vi skulle mäkta med och få en rimlig arbetsbörda. Vi behöver också anställa fler revisorer och stötta de åklagare som är hårt arbetsbelastade med beredningsjurister som kan göra en del av åklagarnas uppgifter, säger hon.

Det finns flera förklaringar till varför landets åklagare fått mer att göra. Det senaste året har antalet personer som lagförts ökat med 6 procent. Några av de grövre brotten har ökat markant de senaste fem åren. Misstankar om mord och mordförsök med skjutvapen, samt sprängningar och skjutningar har stigit med drygt 40 procent, våldtäkter med 60 procent, bidragsbrotten har dubblerats och de grova vapenbrotten har ökat flera gånger om.

Siffrorna bygger på antal inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten år 2015 jämfört med 2019. Petra Lundh kopplar några av ökningarna till en skärpt lagstiftning, till exempel för sexualbrott och vapenbrott.

Den ökade gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten har varit känd i flera år, har ni inte ropat tillräckligt högt tidigare?

– Jag kan inte säga vad man borde ha gjort tidigare, jag kom in för två år sedan och det tar tid att sätta sig in i en verksamhet. Det viktiga är inte att få stora tillskott under ett enskilt år, det viktiga är den långsiktiga planeringshorisonten.

Riksåklagaren har tidigare efterlyst flera verktyg mot de kriminella organisationerna, som till exempel att lätta på den så kallade omedelbarhetsprincipen, att domstolen ska grunda sitt avgörande på vad som framkommer i själva rättegången. Regeringen har öppnat för att ompröva omedelbarhetsprincipen.

Men det finns fler ändringar Petra Lundh vill se för att komma åt gängkriminaliteten. 2017 lämnades en utredning över till regeringen där man bland annat föreslår att det ska bli möjligt att undersöka en misstänkts dator på distans eller tvinga en misstänkt att låsa upp sin mobil. Där finns också förslag om att avskaffa förbudet mot att ta meddelanden mellan nära anhöriga i beslag.

– Om två närstående sms:ar eller mejlar till varandra krävs i dag misstankar om ett brott med ett straffminimum på två år för att ta del av det.

Var går gränsen för hur långt man kan gå?

– Rättssäkerheten måste i alla lägen upprätthållas. Men vi kan göra väldigt mycket utan att inskränka på den. Vi ska leva upp till Europakonventionens krav och våra egna krav i rättegångsbalken.