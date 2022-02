Riksdagsledamot talade på demonstration mot socialtjänsten

De senaste veckorna har en omfattande ryktesspridning tagit plats i framför allt arabisktalande sociala kanaler och medier. Gravt felaktiga påståenden sprids, bland annat att den svenska socialtjänsten kidnappar muslimska barn. Myndigheten för psykologiskt försvar beskriver det som sker som otillbörlig informationspåverkan.

Men redan innan ryktesspridningen fick fäste internationellt och började användas av inflytelserika antidemokratiska krafter så förekom det protester mot socialtjänsten i Sverige.

Facebookgruppen ”Barnens rättigheter mina rättigheter Sverige” har i dag över 25 000 medlemmar.

Gruppen, vars beskrivning gör gällande att den finns till för tvångsomhändertagna barn och vill lyfta fram ”socialens maktmissbruk”, grundades i september 2021. Samma månad hölls demonstrationer i Malmö och Göteborg. Den senare uppmärksammades av flera arabiskspråkiga medier.



Den 30 oktober samlades man på Sergels torg i Stockholm för att, som det beskrivs i Facebookeventet, uppmärksamma barnens rättigheter och protestera mot Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lvu. ”Socialtjänsten tar lagen i egna händer medans rättsväsendet tiger”, skriver arrangörerna inför demonstrationen.

Ida Drougge (M). Foto: Sveriges riksdag

En av talarna var riksdagsledamoten Ida Drougge (M). I video från talet, som DN tagit del av, säger Drougge att tjänstemannaansvaret bör återinföras, det vill säga att enskilda tjänstemän hålls fullt ansvariga för handlingar och beslut inom ramen för myndighetsutövningen. Tjänstemannaansvaret avskaffades 1976 i Sverige och sedan dess kan anställda i stället ställas till svars för tjänstefel.

Ett av Drougges budskap i talet var att ett återinförande av tjänstemannaansvaret kan vara en del av lösningen för att ”komma åt en del av de stora problem som ni alla här är utsatta för och lever i.”

”Det är inte alltid lätt att vara politiker, men det är långt mycket lättare för mig att stå här i dag och kämpa för de här frågorna och prata med er när jag vet att jag har ert stöd och allt det ni gör”, säger Ida Drougge som i slutet av sitt tal ger en blomma till en av arrangörerna.



I videon från demonstrationen syns samtidigt en större banderoll med texten ”Stop social services from abuse of power, corruption and legal child trafficking in Sweden” och flera av talarna beskrev hur man menar att socialtjänsten omotiverat tar barn från sina föräldrar och ser mellan fingrarna när barn till exempel utsätts för övergrepp.

”Det som händer i dag i Sverige kallas för laglig barnhandel, där våra så kallade politiker skriver under otroliga summor pengar mellan olika vinstdrivande företag och där barnen skickas runt som resväskor”, säger en av talarna under demonstrationen.

Ida Drougge och Hanif Bali i sitt rum i riksdagen, de ska strax spela in ett avsnitt till sin gemensamma Youtubekanal, 31 april 2016. Foto: Eva Tedesjö

DN har sökt Ida Drougge för att få svar på varför hon valde att tala på manifestationen, vilken research hon gjorde innan och vad hon tänkte om texten på banderollen som syns i samma filmklipp där hon håller sitt tal.

Ida Drougge ställer inte upp på intervju, men i ett skriftligt svar till DN skriver hon att beskrivningen av Facebookeventet och banderolltexten är nya uppgifter för henne.

”Jag blev inbjuden att tala på en demonstration om tjänstemannaansvar, vilket är en fråga som jag har drivit länge i riksdagen och är väldigt engagerad i. Jag stödjer absolut inte de här demonstrationerna mot lvu-lagen och socialtjänsten, hade jag förstått detta hade jag absolut inte deltagit. Jag tycker att det är bra att de blir granskade av media. Jag borde naturligtvis ha gjort en hårdare granskning över vilka det var som organiserade demonstrationen och jag kommer att vara mycket noggrannare med detta framöver.”

En av administratörerna i Facebookgruppen har tidigare till DN försvarat uttalanden om att socialtjänsten ”kidnappar” barn eftersom hon påstår att flera av omhändertagandena har stridit mot lagen och skett mot föräldrarna och barnens vilja. Hon tycker inte att det spär på lögner om socialtjänstens agerande.

