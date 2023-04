Riksdagsledamot utreds för sexköp – lämnar uppdrag i Stockholms län

Logga in

I början av april dömdes en kvinna i 25-årsåldern för utpressning och försök till utpressning, sedan hon krävt pengar för att inte publicera en bild av sexuell natur på politikern. Totalt betalade Jansson kvinnan 65 000 kronor, innan han valde att gå till Säpo med ärendet.

Utpressningen ska ha inletts efter en sexnatt i hans övernattningslägenhet i Stockholm under julhelgen. När de två kvinnorna som följde med politikern hem skulle gå swishade han en av dem 5 000 kronor. Enligt Jansson skulle pengarna hjälpa henne med taxipengar och hyra.

Kvinnan har hävdat att Jansson köpte sex av henne, något han själv förnekat.

Särskilda åklagarkammaren har samtidigt inlett en förundersökning om misstänkt sexköp mot Jansson. Beslut om åtal har ännu inte fattats, säger chefsåklagare Maria Sterup säger till DN.

Riksdagsledamoten Kjell Jansson (M). Foto: Sveriges riksdag

På tisdagen gick partiet ut med att Jansson inte kommer att fortsätta som ordförande i Stockholms län, en roll han haft sedan 2015.

– Så vad jag har förstått så har han tyckt att det inte är aktuellt att kandidera för två år till för det är vartannat år som vi har de här stämmorna. Han har helt enkelt avsagt sig kandidatur. Det är en ordinarie stämma och valberedningen har inte behandlat hans namn, säger Ida Karlbom, kommunikationschef för Moderaterna i Stockholmsregionen.

Moderaterna har tidigare meddelat att Jansson tar ”time out” från sina politiska uppdrag.

– Det är så det fungerar om man befinner sig i någon typ av rättslig process. Just nu har en tillförordnad ordförande gått in, och det är just hon som nu blivit föreslagen att bli ordinarie ordförande, säger Ida Karlbom.

Nuvarande vice ordförande Michaela Fletcher föreslås ersätta Jansson. Den nya styrelsen väljs på Moderaterna i Stockholms läns förbundsstämma den 14 maj.

DN söker Kjell Jansson.