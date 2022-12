Risk för halka i södra Sverige – nästa vecka slår kylan till

Efter det kraftiga snöfallet som drabbade stora delar av södra Sverige för knappt två veckor sedan har vädret generellt sett blivit mildare över hela landet.

I delar av södra Sverige ligger temperaturen just nu runt nollan och därför är det viktigt att hålla koll på väglaget som snabbt kan förändras om det blir minusgrader.

– Det är halt på många vägar i dag. Dessutom kommer det en del nederbörd i form av regn och snö på sina ställen, så det är nu, när vi ligger runt nollan, som det är mest förrädiskt, säger SMHI:s meteorolog Sandra Fyrstedt.

Under helgen och i början av nästa vecka väntas temperaturerna sjunka stadigt och på flera håll väntas minusgrader under hela dygnen.

– I nästa vecka blir det allmänt sett kallare. Det är en bit fram i prognosen, så det går inte att säga med säkerhet var det kommer att bli kallast, men det vi kan se är att vi går mot en kallare period, säger Sandra Fyrstedt.

I stora delar av landet kan man räkna med temperaturer ner mot tio minusgrader, men på sina håll kan det bli kallare. Prognosen för slutet på nästa vecka är fortfarande osäker, men just nu visar den att det kan bli ner mot 20 minusgrader i norra Norrland.

– I allmänhet kommer det bli kallare i hela landet, men var den kallaste luften hamnar är svårt att säga. Våra senaste prognoser varierar en del, vissa visar att det blir som kallast i norr och andra i söder, säger Sandra Fyrstedt.

Några nya stora snöfall ser inte ut att vara på väg in över landet, även om det kan förekomma lokalt.

– Just nu rör det sig flera snöfall runt Sverige, men om de går in över landet är inte helt säkert. Just nu verkar det som att de inte kommer passera genom, men det kan komma att ändras.