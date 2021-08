Risk för stora regnmängder i helgen

Lågtrycket kommer in över södra Svealand norra Götaland från sydost under lördagmorgonen. Under dagen kommer regnet sedan att röra sig norrut.

– Störst mängder ser ut att komma runt Dalarna och Gävleborg. Det ligger ännu inte någon varning eftersom det fortsatt är osäkert exakt var de här regnmängderna hamnar någonstans, men det kan röra sig om uppemot 30 till 50 millimeter inom 12 timmar, säger Malin Boman, meteorolog på SMHI.

Så mycket nederbörd kan ställa till problem som stora vattensamlingar på vägar och översvämmade källare. Det kraftigaste regnet väntas främst under natten till söndag.

Ett lättare lågtryck med skurar drar också in över Västkusten under helgen. Även in i nästa vecka ser vädret i landet generellt ut att vara något ostadigare.

– Till mitten av nästa vecka kommer en ny högtrycksrygg med stadigare väder och möjligen för med sig lite varmare temperaturer. Sedan framåt nästa helg ser det ut att bli lite ostadigare igen, säger Malin Boman.

I dagsläget ligger en varning för risk för skogsbrand längst med ostkusten från Östergötlands län och norrut. I norra Sverige finns även varningar utfärdade längre inåt landet, men risken väntas lätta något under helgen.

– Den kommer minska i samband med regnet som kommer upp, säger Malin Boman.

