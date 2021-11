Römosseskolan: Skolinspektionen klarar inte det politiska trycket

Fakta. Römosseskolan

Föreningen Framstegsskolan i Göteborg driver tre skolenheter: Römosseskolan i Gårdsten, Lilla Römosseskolan samt Römosseskolan Agnesberg.

Totalt rör det sig om cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 9. Römosseskolan har sedan 1998 bedrivit grundskola med muslimsk inriktning.

Av de fem personer som sitter i den nuvarande styrelsen valdes tre av dem, bland annat sekreteraren, in den 24 april. Den fjärde personen valdes in via ett fyllnadsval som hölls i juni.

Den 6 augusti hölls en extra föreningsstämma för att ytterligare förtydliga vilka som är skolans huvudmän. Då valdes dessa fyra personer om och samtidigt valdes en femte person, som här kallas ledamoten, in.