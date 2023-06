Logga in

Logga in

En solig eftermiddag i maj står ett 20-tal män och fiskar vid kajkanten i Limhamns sjöstad. Små segelbåtar ligger och guppar i vattnet. Eva Ekdahl och hennes väninna är ute och går med sina hundar.

– Jag trivs jättebra, jag skulle inte vilja flytta en meter härifrån, säger hon.

Hon har bott här sedan det första lägenhetshuset stod klart, för tolv år sedan.

Hundarna är med Eva Ekdahl och hennes väninna ute på promenad längs med vattnet i sjöstaden. Foto: Anders Hansson

Flerfamiljshusen ligger på rad vid vattnet och sprider sig inåt land. Utsikt över Öresund. Fasader i olika färger och olika material – nytt, helt och rent. Tidigare låg här ett gammalt industriområde som på ett drygt decennium förvandlats till ett modernt bostadsområde med en blandning av hyreshus, bostadsrätter och radhus.

Men på sistone har flera allvarliga våldsdåd skakat om de boende och svärtat ner sjöstadens rykte.

Under de senaste två åren har totalt fyra attacker riktats mot en lägenhet i området. Två bröder som enligt polisen är knutna till grov organiserad brottslighet är skrivna på adressen. I lägenheten bor också deras föräldrar. Attackerna började med att en man med skjutvapen våren 2021 försökte föra bort den ena brodern. Sommaren samma år sköts det in i ett lägenhetsfönster. Året efter placerades en termosbomb vid familjens lägenhetsdörr, utan att detonera. Tre veckor senare avlossades två skott mot fastigheten, en av kulorna gick in genom fönstret till en grannlägenhet där en boende låg och sov.

– Vissa dagar är jag jätterädd, säger en kvinna som bor i samma byggnad som familjen.

Av säkerhetsskäl vågar hon inte ha namn och bild i tidningen. Hon tittar nu aktivt på lägenheter i andra områden.

– Det känns inte tryggt, så jag söker mig tyvärr härifrån, säger kvinnan.

Boende i ett kvarter i Limhamns sjöstad evakuerade från sina hem i början av 2022 efter att en sprängladdning i en kaffetermos upptäcktes utanför en lägenhet. Bomben detonerade aldrig, men en mamma och hennes barn passerade förbi där den var utplacerad. Arkivbild Foto: Anders Hansson

Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, har flera gånger försökt få familjen vräkt ur hyresrätten. Men både hyresnämnden i Malmö och Svea hovrätt har sagt nej med motiveringen att den brottsliga verksamheten inte har direkt koppling till boendet. Nu gör bolaget ett nytt försök. I en färsk ansökan till hyresnämnden skriver MKB att säkerheten för de andra boende i byggnaden är hotad:

”Det är välkänt att det i närheten av sådan kriminell verksamhet finns en hotbild som kan bli överförd på grannar och boende i närheten”, skriver bostadsbolaget i ansökan.

Känslan av otrygghet i byggnaden är så stor att sex hyresgäster sagt upp sina kontrakt eller tackat nej till att flytta in, enligt MKB. Ytterligare åtta hushåll ska ha uppgett att de vill flytta. På grund av hotbilden får inte någon annan flytta in, bostadsbolaget har satt stopp av säkerhetsskäl. Nybyggda lägenheter vid havet står alltså helt tomma. MKB menar att våldsdåden hotar bolagets verksamhet.

Situationen är så allvarlig att bostadsbolaget inte gör intervjuer om Limhamns sjöstad. De skriver i ett mejl till DN att det handlar om en säkerhetsbedömning: ”Det grundar sig i att vi inte ytterligare vill exponera enskilda medarbetare i den här frågan.”

Föräldrarna har via sin advokat avböjt att svara på DN:s frågor om våldsdåden och vräkningshotet.

Kvinnan som bor i samma hus som de gängkopplade bröderna anser att familjen har förbrukat sin rätt att vara kvar.

– Jag tycker att de sprider skräck i hela sjöstaden, säger hon.

Polisens kriminaltekniker undersökte skotthål i fasad, stuprör och rutor efter en skjutning mot lägenheten i mars i år. Arkivbild Foto: Johan Nilsson/TT

Men alla i Limhamns sjöstad upplever inte samma oro.

Samtidigt som det har skett allvarliga våldsdåd i området och många är oroliga för brott så visar statistik från polisens årliga enkätundersökning i Malmö inte på någon kraftig försämring av situationen på Limhamn. Varken gällande upplevd otrygghet eller faktisk utsatthet för brott. På plats i sjöstaden är många positiva till området.

Utanför ett bageri sitter Ulrika Rogland med sonen Samuel Kongstad och fikar i solen. Hon stortrivs i området och är kritisk till Limhamnsborna som klagar på stadens bostadspolitik.

– Det är lite typiskt för småsamhällen som är rädda för integration. Man klagar på att folk som kommer hit från andra länder begår brott och att vi inte har integration, men när det sker i deras eget område vill de inte vara delaktiga. Jag tycker att det är dumt, om man nu verkligen vill göra en förändring är det så här man måste göra och bygga och planera samhället, säger hon.

Ulrika Rogland fikar i sjöstaden tillsammans med sonen Samuel Kongstad. – Jag trivs jättebra, det är jobbigt att de bygger så mycket, men jag gillar verkligen läget, säger hon. Foto: Anders Hansson

Den mixade bebyggelsen i Limhamns sjöstad är ingen slump. Hyresrätter, bostadsrätter, radhus – det är en blandning som många Malmöpolitiker vill ha. Allt enligt Malmö stads mål att hela staden ska ha en omväxlande befolkning, att segregationen ska bort och att staden ska bli socialt hållbar. Flera av hyresrätterna i sjöstaden är också till för att erbjuda människor i social utsatthet en bostad. Men förändringen de senaste åren har inte varit helt friktionsfri.

På sociala medier flödar kritik mot det nybyggda området och många ifrågasätter Limhamns förändring. En småstadsidyll som är inklämd bland fyravåningshus menar någon, ”Det ser ut som Nordkorea”, skriver en annan. Många tycker att det är för tätbebyggt, att områdets identitet inte känns igen och någon skriver att det som skett är ett ”övergrepp” på det lilla samhället.

Bland vissa Malmöbor går Limhamns sjöstad under namnet ”Rosengård by the sea”. Foto: Anders Hansson

Bland boende på Limhamn och andra delar av Malmö har begreppet ”Rosengård by the sea” spridit sig. En hänvisning till det socialt utsatta Rosengård och dess mångåriga problem med kriminalitet.

Våren 2021 antog Malmö stad en ny markanvisningspolicy. Den innebär större krav på den som bygger hyreslägenheter på kommunal mark. Ett av kraven är att tio procent av bostäderna ska hyras ut till kommunen som i sin tur hyr ut lägenheterna i andra hand inom kommunens bostadssociala verksamhet. Ett annat krav är att ytterligare tio procent av de nyproducerade lägenheterna i första hand ska hyras ut till Malmöbor som lever på ekonomiskt bistånd, en grupp som annars har svårt att få bostadskontrakt.

Den blandade bebyggelsen i Limhamns sjöstad är ingen slump utan går i linje med Malmö stads mål att hela staden ska ha en omväxlande befolkning, att segregationen ska bort och att staden ska bli socialt hållbar. Foto: Anders Hansson

Den nya policyn röstades igenom av det dåvarande styret, S och L, med stöd av MP och C. Andréas Schönström (S) är kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, den nämnd som ansvarar för frågor gällande markanvisning i Malmö. Han menar att markanvisningspolicyn är nödvändig.

– Det viktiga är att alla människor som bor i Malmö har möjlighet att växa upp och bo bra. Bostaden är en social rättighet, kan vi bidra genom politiska beslut ska vi göra det, säger han.

Andra tycker annorlunda. SD och M var kritiska till policyn 2021 och är det än i dag.

– Jag skulle titulera det som ett politiskt experiment, jag bedömer att politiken inte har haft vetskapen om vilka konsekvenser en sådan förändring av markanvisningspolicy faktiskt kommer att innebära för ett område, säger John Eklöf (M), tillförordnat oppositionsråd i Malmö.

Bild 1 av 3 Arpana Sonnsjö vid kajen i Limhamns sjöstad. – Jag bor så att jag har utsikt över vattnet, jag är så lycklig för det, säger hon. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Tommy Johansson är ute och går med hunden. Han flyttade i april från Göteborg till Limhamns sjöstad och han har fått en bra känsla för området. – Väldigt positivt. Jag känner mig trygg, säger han. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Henrik Ebers och hans familj flyttade till sjöstaden för ett och halvt år sedan. De har inte själva märkt av något skrämmande, men den grova brottsligheten riktad mot en lägenhet i området har påverkat deras tankar om framtiden. – Det känns tråkigt faktiskt och lite otryggt. Vi ska faktiskt sälja nu om ett år. Vi vill ändå bo i Limhamn men inte sjöstaden, lite på grund av att det känns oroligt, men också för att vi vill bo i radhus eller villa i slutändan. Foto: Anders Hansson

Oppositionsrådet Magnus Olsson (SD) upplever att staden byggs sönder i vissa fall och att onödiga konflikter skapas genom bostadspolitiken. Han menar att stökiga eller kriminella grannar tillsammans med kulturkrockar mellan människor med traditionell svensk bakgrund och nyanlända har skapat en smältdegel med problem.

– De som som styr här i Malmö tror att om man bara placerar människor, som till exempel invandrat eller med social problematik, i ett mer välbärgat område så ska det per automatik lösa alla problem. Men det fungerar uppenbarligen inte, säger Magnus Olsson.

Kommunalrådet Andréas Schönström (S) slår ifrån sig kritiken.

– En stad förändras, en stad är föränderlig. Vi hade ett stort ödsligt industriområde och det vore oansvarigt för vilket politiskt styre som helst att låta en gammal industri förfalla i stället för att använda marken och ge plats för nya generationer av Malmöbor, säger han.

Nader Bashandy bor i Limhamns sjöstad – och älskar det. Foto: Anders Hansson

Nader Bashandy går förbi lägenhetshuset där de gängrelaterade attackerna har inträffat. Han flyttade till Europa från Egypten för tre år sedan och har med sin danska fru valt att bosätta sig i sjöstaden. Hittills har han inte upplevt något dåligt i området och påpekar att skjutningar och kriminalitet finns i hela Malmö.

– Det är en välsignelse för mig att bo här. Jag njuter av att bo här, säger han.

Nader Bashandy älskar människorna här och läget, speciellt på sommaren. Rosengård by the sea är inte namnet han själv använder om sjöstaden.

– På sommaren kallar jag det Miami city.