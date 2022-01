Runt 200 rapporter om drönare men inga tecken på främmande makt

De första rapporterna om misstänkta drönare som fick polisen och säkerhetspolisen att reagera kom lördagen den 15 januari då en vakt vid Forsmarks kärnkraftverk i Uppland vid 20.20-tiden slog larm om något som uppfattades som en drönare nära kärnkraftverket. Besättningen på en polishelikopter kunde observera det okända föremålet klockan 20.51 men förlorade föremålet ur sikte en dryg timma senare.

Vid ungefär samma tidpunkt kom också ett larm om en misstänkt drönare i närheten av Ringhals kärnkraftverk söder om Göteborg och även där sattes en polishelikopter in. Den besättningen kunde dock aldrig upptäcka något misstänkt i luften.

Även vid Barsebäcks nedlagda kärnkraftverk norr om Malmö och Oskarshamns kärnkraftverk ska observationer ha gjorts samma kväll. Polisen betecknar såväl Ringhalshändelsen som den i Barsebäck som inte bekräftade.

Den 23 januari gjordes en ny observation av ett misstänkt föremål vid Forsmark, den här gången vid 17-tiden.

Samtliga observationer gjordes i mörker flera timmar efter solens nedgång. Och från den 15 januari har polisen fått ta emot mängder av rapporter från hela landet.

Enligt Per Engström vid polisens nationella operativa avdelning, NOA, handlar det om cirka 200 rapporterade iakttagelser mellan den 15 och 23 januari. Därefter ha antalet inrapporterade iakttagelser ”dykt ganska kraftigt” även om det kommer in nya anmälningar, enligt Per Engström.

Av dessa utreds 11 rapporter av säkerhetspolisen och ett trettiotal av den öppna polisen. Resten har kunnat identifieras eller läggas åt sidan av andra skäl.

– De vi jobbar vidare med är sådana rapporter som inte direkt har kunnat avfärdas, och det gäller hela landet. Men huvuddelen är avfärdade, det är några få kvar, säger Per Engström.

Per Engström säger att rapporterna kommit från såväl allmänheten som från poliser och att det i några fall även finns filmer av föremålen.

En sådan händelse inträffade på Mariebergsbron strax efter klockan 23 den 20 januari. Ett ögonvittne berättar för DN hur flera poliser då befann sig på bron och filmade vad vittnet självt uppfattade som en drönare med två eller tre röda ljus på väg mot ryska ambassaden.

– Vi har fått in filmmaterial, vi har pratat med allmänheten och några av observationerna var gjorda även av polispersonal, säger Per Engström.

I ett mejl från Stockholmspolisen till DN konstaterar myndigheten att ”många av dem kan avskrivas då det handlar om annat än drönare (telemaster, inkommandeblinkande trafikflyg som ska landa med mera).

– Och det är ingen kvalitetssäkring att det är poliser som gör observationerna visar det sig. Det är mörker och det är svårt med avståndsbedömningen och så vidare. Sedan har många av flygningarna visat sig legala, säger Per Engström.

Enligt Per Engström har ingen av de drygt 200 rapporterade observationerna gjorts i dagsljus. Men vid några tillfällen har polisen kunnat hitta den som flugit den misstänkta drönaren.

– Då har vi haft särskilda stationära anläggningar uppsatta för detektion och kunnat ta personerna på bar gärning. Det har handlat om hobbyflygare nära flygplatser.

Vad är din bedömning av rapporterna så här långt?

– På det stora hela rör det sig om felaktiga observationer, eventuellt om sådana som inte kan reglerna om var man får flyga. Det kan ha förekommit flygningar vid vissa skyddsområden men vi har i alla fall inga indikationer på att det skulle vara någon främmande makt som ligger bakom, sedan vet jag inte vilken bedömning säkerhetspolisen har gjort, säger Per Engström.

– Men vi kan inte säga att det är någon med onda avsikter som ligger bakom detta. Och i slutändan bedömer jag att få händelser kommer att vara obesvarade.

De rapporter som tagits hand om av säkerhetspolisen utreds under ledning av vice chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål, Hans Ihrman.

Hans Ihrman vill bara beskriva den utredning han arbetar med som bestående av ett flertal anmälningar. Rapporter om misstänkta drönare har gjorts även vid slottet och vissa flygplatser, men trots att även dessa är skyddsobjekt handläggs de inte av säkerhetspolisen:

– Det vi hanterar är säkerhetsskyddsobjekt som har särskild funktion för vår infrastruktur och därför rör landets säkerhet. I en del fall energiförsörjningen, säger Hans Ihrman med hänvisning till observationerna vid kärnkraftverken.

Hans Ihrman konstaterar att alla förundersökningar syftar till att hitta någon som kan misstänkas för gärningen.

– Det har vi inte i dag och jag vet inte när vi kan ha det. Vi arbetar förutsättningslöst med det som mål. Det är speciella omständigheter, här handlar det om att finna spår för att kunna analysera och värdera de här observationerna och det är en särskild utmaning i det här sammanhanget, säger han.

De rapporter som utreds av säkerhetspolisen utreds inte för att kvaliteten på rapporterna är bättre än de som handläggs av den öppna polisen, säger Per Engström. Det handlar enbart om en uppdelning kring var observationerna gjordes. De som ska ha gjorts vid kärnkraftverken och särskilda skyddsområden togs om hand om säkerhetspolisen. Resten hamnade på den öppna polisens bord.

Inte heller Säkerhetspolisen vill ange hur många rapporter man arbetar med:

– Vi går inte in på hur många observationer vi undersöker eller om vi har klarat upp några av dem, det har vi ingen möjlighet att göra säger Karin Lutz, kommunikationsstrateg vid säkerhetspolisen.

