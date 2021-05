Rusning efter sällskapsdjur leder till brist på tullhundar

I över femtio år har Tullverket använt sökhundar för att hitta narkotika. I dagsläget har myndigheten ett femtiotal sökhundar, där ungefär hälften finns i Skåne. Orsaken till att de flesta finns i söder är att Skåne är den stora porten in till Sverige vad gäller knark och skjutvapen. Smugglingen sker bland annat via postflödet, lastbilar och genom tågresenärer.

– Sökhunden är ett oerhört viktigt hjälpmedel för oss. Vi kan ha med dem i nästan alla områden som vi söker på. De hittar väldigt mycket och det är en enorm tidsbesparing. Och de arbetar förutsättningslöst, ibland känner de dofter någonstans där vi inte förväntar oss att något ska finnas, säger Jörgen Thynell, nationell hundsamordnare och tullinspektör vid Tullverket.

Jörgen Thynell tillsammans med hunden Lady som tränar på att söka. Foto: Tullverket

Varje år går mellan fem och tio hundar i pension och tullen söker ständigt efter nya tillskott som lever upp till kraven att hunden bland annat ska vara helt frisk, inte högre mankhöjd än 65 centimeter och ha felfria höfter och armbågar.

– I vanliga fall brukar vi hitta väldigt fina hundar i god tid, men nu saknar vi tre hundar inför hösten, säger Jörgen Thynell.

Orsaken är att efterfrågan på hundar har ökat bland privatpersoner i Sverige under pandemin, men också i länder varifrån tullen brukar köpa hundar.

– Det är ett sådant sug efter hundar att utbudet har krympt för oss och andra myndigheter att hitta tjänstehundar. Jag har varit i kontakt med våra leverantörer i England och Norge och de har exakt samma problem i sina länder på grund av coronasituationen, säger Jörgen Thynell.

Skåne är den stora porten in till Sverige vad gäller smuggling av knark och skjutvapen. Nu har tullen brist på hundar. Foto: Erland Vinberg/TT

Om Tullverket inte kan fylla hundkvoten kan det få konsekvensen att myndigheten inte kan hålla samma nivå på tullkontrollerna, enligt Thynell. För att lösa problemet annonserar tullen via sin hemsida och sociala medier. De kontaktar även tidigare leverantörer och personer som har tillgång till hundar, som jägare.

– Men de har också problem med att hitta hundar. Alla skriker efter valpar, säger han.

Den stora efterfrågan på hundar i Sverige har också lett till att smugglingen av just hundar har ökat. Under bara de tre första månaderna i år har tullen stoppat 130 hundar, vid bland annat Öresundsbron och i hamnarna i Skåne. Under hela förra året låg den siffran på 280 och året innan dess 200.

– Det har alltid pågått hundsmuggling, men inte i den här omfattningen, säger Jörgen Thynell och radar upp att det smugglas från länder som Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern och Tjeckien.

”Jag bävar för vad som händer med alla hundar efter corona”, säger Järgen Thynell. Foto: Tullverket

– Priserna har gått upp något otroligt på smuggelhundar. Vi har hört siffror på valppriser som ligger på mellan 20.000 och 45.000 kronor.

Jörgen Thynell, som vid sidan av sitt myndighetspuppdrag har utbildat egna och andras hundar i 45 år, oroar sig för vad som händer när alla nyblivna hundägare går tillbaka till sina arbetsplatser och börjar resa i större omfattning.

– Jag bävar för vad som händer med alla hundar efter corona, säger han.