S-topp: Har fått tips om påstått gängkriminell i partiet i Botkyrka

På torsdagsmorgonen fick Socialdemokraterna i Botkyrka in ett anonymt tips om att en medlem skulle ha en påstådd gängkriminell koppling. Det berättar Jens Sjöström (S), regionråd och ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka, för DN.

– I morse fick vi in ett anonymt tips på en person som skulle ha en kriminell bakgrund och belastning. Jag är naturligtvis glad att man lämnade den uppgiften. Jag kan samtidigt konstatera att det är en person som har kommit in med ett tips under de här fem dagarna som har förflutit, säger han till DN.

Är det en person som har blivit medlem under den senaste tiden?

– Det här en person som har blivit medlem under det senaste året. Men inte under den senaste tiden, säger Jens Sjöström.

Sedan medlemsmötet i lördags när det profilerade kommunalrådet i Botkyrka, Ebba Östlin (S), förlorade en förtroendeomröstning har det stormat kring Socialdemokraterna i kommunen. Uppgifter om att partiet skulle ha infiltrerats av gängkriminella har rapporterats i medier och detta har enligt Jens Sjöström varit mycket betungande.

– Vi ser oerhört allvarligt på den bild som sätts av vårt parti i media, att det skulle vara kapat och infiltrerat av gängkriminella. Det är ju oerhört allvarliga påståenden som cirkulerar, säger han.

Ebba Östlin (S) petades som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka på ett medlemsmöte i helgen. Foto: Roger Turesson

Under veckan har partiet också bett att få in tips om uppgifter på att kriminella personer skulle ha infiltrerat partiet – men inte förrän på torsdagsmorgonen kom alltså ett sådant tips in, uppger Jens Sjöström.

– Jag kontaktade då genast polismyndigheten i Botkyrka för ett samtal för att få en bakgrund kring den här personen, men jag fick svaret att polisen inte kan kommentera en enskild person på det sättet. De kan därmed inte bekräfta något om detta, säger han.

Jens Sjöström upprörs över att Socialdemokraterna fått in uppgifter om en eventuellt gängkopplad person men som partiet inte kunnat få bekräftade av polisen.

– Jag blir väldigt upprörd. Samtidigt ser jag ju i medier att det framkommer sådana uppgifter från polismyndigheten anonymt, men vi kan inte få informationen direkt från polisen. Det är ju oerhört provocerande i ett läge där det sprids en väldigt negativ mediebild av vårt parti, säger han.

Har ni fått någon annan indikation på att det faktiskt är någon som är gängkopplad?

– Vi har bara fått ett namn. Jag har inte därmed kunna få någon bekräftelse på hur hans bakgrund ser ut när det gäller det här som florerar i media om gängkriminalitet eller organiserad brottslighet.

Vad kommer ni att göra nu framåt?

– Vi som parti kommer att gå vidare med detta och kommer att försöka gå till botten med det här. Men det bygger ju på att vi som parti får information om detta. Att vi får en bild av den här personen i så fall. Det blir en helt omöjligt situation annars, säger Jens Sjöström.

