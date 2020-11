Så är läget i enda regionen utan lokala råd

På måndagen meddelades striktare rekommendationer i Gävleborgs och Västernorrlands län. 20 av Sveriges 21 regioner har därmed infört lokala råd.

Den enda region som är utan är Jämtland Härjedalen. Regionens smittskyddsläkare säger att de var en av de första som hörde av sig till Folkhälsomyndigheten om lokala åtgärder i höstas.

– Det är lite ironiskt att det är just vi som är utan lokala råd för vi var bland de första att efterfråga samtal om sådana under vecka 41. Men sedan dök det upp andra regioner som också behövde det så vi hamnade längre ned på listan och då lyckades vi få ned smittan ett tag, säger Micael Widerström.

Efter smittökningen i början av oktober blev det lugnare och så höll det sig fram till höstlovet. Då gjorde inresande i regionen och boende som åkte till andra delar av landet under ledigheten att smittspridningen tog fart igen, enligt Micael Wideström.

Vid månadsskiftet mer än fördubblades antalet bekräftade fall per capita på en vecka. Från 41 fall per hundratusen invånare under vecka 44 till 105 vecka 45.

Den 12 november gick regionen upp i stabsläge och i förra veckan nådde testningen för covid-19 i regionen sin maxkapacitet, förklarar Micael Widerström.

– Vi nådde maxkapacitet under förra veckan, i alla fall max på den kapacitet vi hade då. Sen vill man ju alltid utöka, säger han och fortsätter:

– Som det är nu så är det testningen som är vår svaga punkt. Smittspårningen kan vi utöka men testningen har ett tak som vi inte kan påverka.

Tidigare under hösten hittades mycket smitta kopplad till ungdomsfester och unga vuxna, likt många andra regioner. Nu ser Jämtland Härjedalen fall i hela samhället.

– Det kopplas till arbetsplatser, begravningar och olika tillfällen när vuxna träffas, på och utanför arbetet, säger Micael Widerström.

Trycket på regionens sjukvård är relativt lågt. På måndagen var fem covidpatienter inneliggande på sjukhus, ingen av dem behöver intensivvård. Andelen positiva test av alla tester som utförs är också längre än medelvärdet i landet. Vecka 45 var Blekinge den enda regionen som hade färre bekräftade fall per 100.000 invånare.

– Det blir kanske lite märkligt att vi är helt ensamma om att inte ha lokala rekommendationer, men vi ligger ju lite avsides mot norska gränsen. Det kan också vara så att vi får lite hjälp av att andra regionerna är rätt stängda, säger Micael Widerström.

Folkhälsomyndigheten och region Jämtland Härjedalen har, sedan sin första kontakt med om lokala åtgärder, haft en löpande dialog om läget. Micael Widerström menar att det kan komma nya rekommendationer i regionen redan i veckan.

– Vi kommer föra en sådan dialog senare i veckan och det kan komma redan då, säger han.