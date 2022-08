Så blev Sverige ett skräckexempel i Finland

VAL 22

”Sveriges väg är inte vår” löd det, när Moderaternas finska systerparti Samlingspartiet i februari presenterade en åtgärdslista på tio punkter för att motverka gängkriminalitet. Enligt partiet är Sveriges problem med gängvåld en följd av misslyckad integrationspolitik – ett misslyckande som Finland inte får upprepa.

I april lade högerpopulistiska Sannfinländarnas Twitterkonto upp en grafik, där en tecknad gubbe sparkar på en brinnande bil. Texten i bilden lyder: ”När integrationen inte fungerar, krävs repatriering. Sveriges väg får inte bli Finlands väg. Vi behöver inga brinnande polisbilar. Politiken måste ändras.”

Utspelen är varken nya eller unika. Sverige används till och från som ett varnande exempel av partierna i högerkanten, när samtalen har handlat om segregation eller gängvåld.

Medieforskaren Anu Koivunen från Åbo Universitet spårar utvecklingen tillbaka till valrörelsen inför riksdagsvalet 2015, då 1,3 miljoner asylsökande kom till Europa till följd av kriget i Syrien. Sannfinländarna hade sedan valet 2011 varit näst största partiet i Finland. 2015 blev Sannfinländarna även ett regeringsparti.

– Invandringspolitiken var väldigt synlig 2015 och 2016 i politiska debatten i Finland och sedan dess har det funnits politiska aktörer som systematiskt använder sig av Sverige som ett varnande exempel, säger hon.

Venla Bernelius, tf. professor i kulturgeografi vid Helsingfors universitet. Foto: Maria Mihailovna

Anu Koivunen menar att händelser som kravaller eller politiska utspel om segregation i Sverige spelar biroll i de finska medierna, men att när exempelvis boendesegregation skildras tas ofta Sverige upp.

– Då frågar ofta journalister sakkunniga om ifall Finland kommer att bli som Sverige, säger hon.

Venla Bernelius, tillförordnad professor i kulturgeografi vid Helsingfors universitet, forskar om segregation i Finland. Hon figurerar ofta i medier som segregationsexpert, och känner igen frågan om Sverige som ett dåligt exempel.

– Jag har blivit tillfrågad säkert tiotals gånger: ”Kommer Finland att bli som Sverige?”, säger hon och fortsätter:

– Dock tycker jag att den frågan har lite fel fokus. Jag tycker att det här snarare handlar om att Sverige och Danmark ligger före i en utveckling som pågår i hela Europa.

Att etnisk segregation först nu börjat växa fram i Finland handlar enligt Venla Bernelius om den historiska utvecklingen i landet. Fram tills 1980-talet hade Finland en negativ nettoinvandring, främst på grund av den stora arbetskraftsutvandringen till Sverige. I dag har drygt 8,5 procent av den finska befolkningen utländsk bakgrund, jämfört med 25 procent i Sverige.

”Jag tycker att det här snarare handlar om att Sverige och Danmark ligger före i en utveckling som pågår i hela Europa”

Hon menar att trots att den etniska segregationen hänger ihop med invandringen, bidrar ekonomisk ojämlikhet och socioekonomiska faktorer såsom arbetslöshet mer för boendesegregation.

– Enligt OECD:s statistik har Finland en av de snabbaste utvecklingarna när det gäller ekonomisk ojämlikhet i Europa. Vi vet från historien att när den finska välfärdsstaten byggdes upp under efterkrigstiden så minskade även boendesegregationen i Helsingfors.

Sveriges roll som ett varnande exempel när det gäller integrationspolitiken är relativt ny, men ”skräckexemplet Sverige” är i sig inget nytt, menar Anu Koivunen.

– Exempelvis under efterkrigstiden sågs Sverige som ett framgångsrikt land. Men å andra sidan varnade man de finska kvinnorna, som kom till Sverige för att arbeta, för det farliga Stockholm som kan förstöra de rena finska flickorna, säger hon, och fortsätter:

– I dag ser Samlingspartiet Sveriges ekonomiska politik som något som man vill uppnå, men samtidigt finns det där Donald Trump-aktiga ”look what happened last night in Sweden”-tänket, där Sverige blir ett varnande exempel för det som kan gå fel i en globaliserad värld.

Matti Välimäki, doktor i statsvetenskap och forskare vid E2 forskningsinstitut i Finland, har forskat om finsk migrationspolitik i tio år. Foto: E2 Forskning

Matti Välimäki är doktor i statsvetenskap. Enligt honom görs jämt jämförelser med Sverige i den finska politiken.

– När man tittar på beredning av finsk lagstiftning jämför man ofta med Sverige, då våra samhällen på många sätt liknar varandra. Så är det även i migrationspolitiken, säger han, och fortsätter:

– Samtidigt är Sverige ingen huvudfokus. När man tittar på vad som lyfts i den finska riksdagen så är Sverige sällan med, ens i migrationsfrågor. Detta finns främst på sociala medier och i kvällspressen.

Anu Koivunen menar att trots att Sverige ofta lyfts som ett negativt exempel, säger det inte nödvändigtvis så mycket om hur finländare överlag ser på Sverige.

– Dessa diskussioner handlar oftast om att hitta svar till vad man borde göra i sitt egna land. Jag tror att de flesta finländare ändå ställer sig positivt till Sverige, säger hon.

