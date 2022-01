Så gick det till när mc-gänget No Surrender föll

Det var närmast mirakulöst att ingen omkom när en av svensk historias kraftigaste explosioner skakade ett flerfamiljhus på Ådalagatan mitt i Linköping klockan 9.02 den 7 juni 2019. Den händelsen, två andra sprängningar, fyra mord och mycket annan grov brottslighet kunde kopplas till nederländska mc-gänget No Surrender som börjat etablera sig i Sverige två år tidigare.

Skador på flerfamiljshuset på Ådalagatan mitt i Linköping den 7 juni 2019 Foto: Magnus Hallgren

Ett drygt hundratal personer har varit knutna till No Surrender i Sverige, enligt Acta Publicas granskning, varav närmare 40 haft något slags central roll i den hierarkiska organisationen. Grupperingen hade två avdelningar med säten i Örebro respektive Borlänge.

Lika snabbt som de hade expanderat gick det när det brakade ihop, visar Acta Publicas genomgång. Under halvåret som följde Linköpingsexplosionen hoppade en avdelningschef och hans närmaste av, ”Sverigekaptenen” uteslöts, flera framträdande personer sköts ihjäl och spiken i kistan blev när den skandinaviske ”presidenten” fråntogs sin medlemsväst.

Polisen och tullen kontrollerar av fordon på Ramels väg i Malmö under Operation Rimfrost, på jakt efter vapen och narkotika. Foto: Johan Nilsson/TT

Samtidigt, på andra sidan lagen, inledde nationella polisen Operation Rimfrost i slutet av 2019, bland annat för att få stopp på gängrelaterade sprängdåd – anmälningar om allmänfarlig ödeläggelse kunde räknas till rekordmånga 257 under året. Medan andra kriminella mc-gäng som Outlaws eller nätverk som Loyal to Familia hade kunnat stoppas av redan befintliga rivaler, hade No Surrender varit svårare att pressa tillbaka.

– Andra gäng har inte klarat sina etableringsförsök och det finns många förklaringar till det. No Surrender har uppenbarligen haft större resurser eller varit mer motiverade än vad man trott, sade Sven Lindgren, Polismyndighetens ledande expert på kriminella mc-gäng, till DN då.

Fakta. Våldsdåd med misstänkt koppling till No Surrender Juni 2018: Skjutning mot balkongen bredvid No Surrender-”presidentens” bostad. December 2018: Knivbråk på restaurang mellan personer från konfliktens båda sidor. Juni 2019: Explosion på Ådalagatan i Linköping. Ett tjugotal personer skadades. Sprängningen tros ha varit riktad mot en NSMC-medlem som var skriven på en intilliggande fastighet. Juni 2019: Sprängning av No Surrenders strippklubb. Juni 2019: En man kopplad till ”Kartelledaren” blir knivskuren på en restaurang. Juli 2019: ”Kartelledarens” bil blir beskjuten. Oktober 2019: No Surrender-”presidenten” och Sverigekaptenen blir beskjutna. Skotten träffar andra bostäder i området. En medlem i det kriminella Stockholmsgänget Shottaz har varit misstänkt och häktad för att ha utfört skjutningen. December 2019: En ledande No Surrender-medlem och ytterligare en medlem skjuts ihjäl utanför en nattklubb i Norrköping. Januari 2020: Sprängdåd mot ett flerfamiljshus i Norrköping. Flera personer lindrigt skadade. En No Surrender-medlem var skriven på adressen. Mars 2020: En mordpatrull med No Surrender-”presidentens” närmaste man som måltavla stoppas av polisen. April 2020: Två No Surrender-medlemmar blir beskjutna utanför en restaurang i Ingelsta i Norrköping. En av dem avlider. Juli 2020: No Surrender-”presidentens” närmaste man mördas. Källa: Acta Publica, Örebro tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Göta hovrätt Visa mer

No Surrenders främsta organiserade fiende var Bandidos, som många år tidigare förde det så kallade mc-kriget mot Hells Angels där minst elva personer dödades fram till slutet 1997. Men i Acta Publicas rapport påpekas också att löst sammansatta ”Örebrokartellen” och Norrköpingsbaserade ”Nätverket” utfört en mängd grova våldsbrott mot No Surrender.

Det som beskrivs som grupperingens implosion förklaras med organisatorisk oförmåga, utebliven rekryteringsbas och konflikter, såväl interna som externa. Kriminella nätverk som vanligtvis är rivaler gick många gånger samman mot No Surrender ”så till den grad att det är svårt att se att NSMC hade möjlighet att skapa några allianser över huvud taget”, står det i rapporten.

Fakta. Kriminella mc-gäng i Sverige Närmare 5.700 personer kan kopplas till de kriminella mc-gängen i Sverige, enligt rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet”. Det är den största gruppen som ägnar sig åt organiserad brottslighet i Sverige. Samtidigt visar rapporten att det finns en stor överlappning mellan övriga nätverk, till exempel Bredängsnätverket, och mc-gängen. Mc-gängens medelålder är högre än i andra nätverk, 27, 8 år. Andelen kvinnor är låg, 7,1 procent. När det gäller den organiserade brottsligheten har mc-gängen en större andel individer födda i Sverige med inrikes födda föräldrar (56,3 procent) jämfört med andra sådana miljöer. Brottstyperna som dominerar är: våld, narkotika, stölder och ekobrott. Mc-gäng kännetecknas även av högt bolagsengagemang. Hells Angels är det största internationella mc-gänget. Etablerades i Sverige 1993 och har i dag avdelningar över hela landet upp till Luleå. Bandidos. Ett av de största kriminella mc-gängen i världen och utmanare till HA. Första avdelningen etablerades i Helsingborg 1995 och har numera avdelningar på flera håll från södra Sverige upp till Stockholm. Satudarah. Grundades i Nederländerna. Kom till Sverige 2013. Finns från södra Sverige upp till Stockholm. No Surrender. Grundades i Nederländerna och startade sin första svenska avdelning 2017. Fanns i Mellansverige. Källa: Polisen, DN Visa mer

No Surrenders försvinnande innebär inte att alla dess medlemmar övergett den kriminella banan. I kartläggningen räknas flera exempel upp på personer som anslutit till andra gäng eller skakat liv i nygamla organisationer som Original Gangsters, Wolfpack och Black Cobra.

Enligt Acta Publicas källor med insyn finns dock uppgifter som talar för att No Surrender är på gång att återetablera sig i Sverige där man kunnat värva människor från bland annat Wolfpack och Satudarah, främst i Stockholm, Malmö och Sundsvall. Rapporten konstaterar att ”en nedlagd etablering inte nödvändigtvis behöver betyda framsteg för rättsväsendet och det övriga samhället”.

Det senaste året har exempelvis just Linköping skakats av 15 skjutningar och fem mord. Dessa kan i stor utsträckning förklaras med ett maktvakuum som uppstått efter No Surrenders upplösning. Flytande gränser och skiftande allianser har gjort läget instabilt och Acta Publicas bedömning är att situationen nu har nått ”en närmast kaotisk nivå”.

Fakta. Så fungerar mc-klubbarna 1 procent. De kriminella motorcykelgängen benämns som enprocentsklubbar. Uttrycket sägs härröra från American Motorcyclist Association (AMA) som ska ha sagt att 99 procent av deras medlemmar är laglydiga medborgare medan en procent är laglösa. Därav begreppet ”enprocentare”. Bandidos i Europa har till exempel varumärkesskyddat figurmärket ”Bandidos 1% MC”, som de har på sina västar. Västmärkena har olika innebörd, vissa kan betyda att de för klubbens räkning begått våldsdåd eller till och med mördat. Hierarkin är stark. Gängen lever efter egna lagar och är toppstyrda. I Hells Angels kallas klubbens högste ledare för president och har kontroll över hela verksamheten. Nya medlemmar måste oftast arbeta sig upp i organisationen genom att utföra olika brott. Källa: Polisen, DN Visa mer

Läs mer:

Rättegång fick avbrytas – mc-gäng försökte tränga sig in

Verklighetens ”Bron” – så ska dansk och svensk polis lösa gängkonflikterna

Jämnstarka gäng trappar upp dödliga skjutningarna i Stockholm

Polisen: Ett femtiotal gängkonflikter pågår i Sverige just nu

Mc-gängen i polisens fokus efter sprängningarna