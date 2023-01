Så har Malmö försökt bryta våldsspiralen

På en månads tid har Storstockholm drabbats av ett stort antal våldsdåd kopplade till kriminella gäng. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har liknat händelserna vid ”systemhotande brottslighet” och i veckan stod det klart att ett hundratal ingripandepoliser ska skickas till huvudstaden som förstärkning. Ett drygt 50-tal mil sydväst är läget märkbart lugnare.

Under årets första månad har Malmö visserligen drabbats av tre skjutningar, och förra året skedde 27 stycken där totalt fem personer dödades. Men – det har varit värre. Under fyra år, från 2016 till 2019, sköts 33 personer ihjäl och 102 skadades i skottlossningar i Malmö. Sedan dess har antalet skjutningar gått ned.

Frågan är varför.

Många har pekat på metoden ”Sluta skjut”, även kallad GVI, gruppvåldsintervention, som en förklaring. Men när forskare utvärderade modellen kom de fram till att det inte går att säga säkert huruvida det är just ”Sluta skjut” som har lett till minskningen.

Andra viktiga faktorer har påverkat situationen i Malmö: flera ledande gestalter har försvunnit från staden, för att hålla sig undan, för att de har dödats eller för att börja om i en ny stad. Genom europeisk polis fick polisen tillgång till ett enormt utredningsunderlag genom Encrochat, Sky och Anom – krypterade chattprogram som användes av kriminella, som lett till att många gängkriminella dömts till långa straff.

Glen Sjögren, koordinator vid Polisen inom ”Sluta skjut”, säger att man måste arbeta med både piska och morot för att få stopp på konflikter mellan kriminella grupperingar. Foto: Johan Nilsson/TT

Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet, är en av dem som har utvärderat Sluta skjut-införandet i Malmö och under våren hoppas hon och hennes kollegor kunna presentera en uppföljande utvärdering av metoden.

– Dels kommer vi att titta på utvecklingen av skjutningar, men också följa upp själva arbetet med strategin. Vi intervjuar dem som arbetar med strategin om hur det har gått, vilka utmaningar som har funnits och om de kan se framgångsfaktorer.

Hon säger att det ännu är för tidigt för att dra några slutsatser.

– Jag kan inte nu säga att det beror på Sluta skjut att det varit lugnare i Malmö. Det kan finnas många olika förklaringar, en av dem skulle kunna vara att man har börjat arbeta mot de kriminella på ett annat sätt, men jag kan inte säga att det helt säkert är så, säger Anna-Karin Ivert.

Fakta. Sluta skjut ■ Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad och Kriminalvården som inleddes i oktober 2018. Pilotprojektet avslutades i januari 2020 men satsningen har fortsatt enligt samma metod. ■ Arbetet bygger på en amerikansk modell, Group Violence Intervention (GVI) och har lett till färre dödsskjutningar i flera amerikanska städer. Det handlar om att minska skjutningar och grovt våld i kriminella grupperingar. ■ Metoden består av tre delar: Att framföra ett budskap från samhället att våld inte tolereras, att inskärpa att våldshandlingar kommer att få rättsliga konsekvenser samt att erbjuda hjälp till den som vill hoppa av den kriminella banan. Visa mer

Malmö var pilotkommun för GVI under åren 2018–2020. Därefter har man valt att fortsätta att arbeta utifrån modellen. Senare har fler kommuner, bland annat Örebro, Göteborg, Uppsala och Huddinge, beslutat att införa modellen.

Utvärderingen som publicerades i början av 2021 visade att antalet skjutningar minskat i Malmö, men att det var svårt att statistiskt säkerställa vad det berodde på. Eftersom det redan fanns en tydligt nedåtgående trend när strategin infördes var det svårt att härleda den direkt till Sluta skjut, säger Anna-Karin Ivert.

– Skjutningarna började minska redan innan man började arbeta med Sluta skjut och eftersom det hade börjat vända var det svårt att peka på att det var just Sluta skjut som bidragit till att det fortsatt vara ganska lugnt i Malmö. Det är så många faktorer som spelar in att det är jättesvårt att isolera just det här, säger hon.

Glen Sjögren, en av de poliser som arbetar med Sluta skjut i Malmö, tror att arbetssättet har bidragit till det lugnare läget.

– Det finns säker många faktorer som gör att vi har haft färre skjutningar här jämfört med tidigare. Men vi jobbar aktivt och snabbt mot uppblossande konflikter. Det är vanligtvis konflikter som skapar de här skjutningarna. Det viktigaste är att identifiera uppdykande konflikter så fort som möjligt, och försöka kyla ned dem, säger han.

Att Malmö är en mindre stad än Stockholm, med de hårdast drabbade områdena centralt belägna i stället för som i Stockholm i förorter, kan också ha sina fördelar när det kommer till brottsbekämpning, tror Sjögren. Han säger att polisen noga följer det som pågår ute på stan, bland annat genom underrättelseavdelningen som snabbt gör analyser om något händer.

– Ser vi en konflikt mellan två grupper så söker vi upp båda grupperna och förklarar vad som kommer hända om de inte backar tillbaks och lugnar ner sig, säger Glen Sjögren.

– Startar någon en konflikt genom att skjuta eller spränga så måste vi snabbt som attan sätta in ökat fokus på den grupperingen för att visa att det inte accepteras. Då jagar vi dem med blåslampa, vilket gör att de får svårt att satsa på den vanliga businessen som de tjänar pengar på. Då ser den andra grupperingen det och ska förhoppningsvis tänka att ”där vill inte vi vara, framför den blåslampan”.

Under det senaste året har kriminella grupperingar i Malmö splittrats och nya sammanslutningar bildats. Det osäkra läget är dock inte en fördel för polisens arbete, tror Glen Sjögren.

– Under den processen så uppstår ofta konflikter vilket kan innebära att man får skjutningar och mord igen. Så vi kan absolut inte luta oss tillbaka och säga ”vad bra vi har det här, vad synd om Stockholm” utan vi måste ligga på hela tiden och inte släppa taget.



