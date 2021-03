Så här slog pandemin – stadsdel för stadsdel

DN kunde tidigare i veckan rapportera att låginkomsttagare, lågutbildade och utrikesfödda från vissa länder är starkt överrepresenterade bland de döda i covid-19.

Efter granskningen krävde flera partier åtgärder av regeringen. Vänsterpartiet ställde på tisdagen frågor om kartläggningen till statsminister Stefan Löfven (S) under ett möte med partiledarna.

Dagens Nyheter kan i dag publicera nya siffror från det omfattande datamaterialet. Det handlar om dödstalen stadsdel för stadsdel i kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Statistiken har tagits fram av SCB och Socialstyrelsen på DN:s uppdrag.

Kartläggningen visar att flera socioekonomiskt utsatta områden sticker ut med en dödlighet som är betydligt högre än andra delar av storstäderna.

I Stockholm har flest personer i förhållande till befolkningen dött i stadsdelarna Skärholmen, Rinkeby-Kista och Älvsjö. I de två förstnämnda områdena bor en hög andel låginkomsttagare, lågutbildade och utrikesfödda. I Skärholmen i södra Stockholm har hittills 87 personer dött vilket motsvarar 23 döda per 10.000 invånare. Det kan jämföras med de stadsdelar i Stockholm med lägst dödlighet: Hägersten-Liljeholmen (11 döda per 10.000 invånare) och Östermalm (12 döda per 10.000 invånare).

Men resultaten i DN:s kartläggning är inte entydiga. Dödligheten i covid-19 i Älvsjö tycks varken kunna förklaras med socioekonomiska faktorer eller en avvikande åldersstruktur.

När man redovisar dödstal per stadsdel baseras siffrorna ibland på ett litet underlag. Det betyder att skillnaderna i dödlighet i de olika stadsdelarna i vissa fall helt enkelt skulle kunna bero på slumpen.

I Älvsjö bygger statistiken på 68 dödsfall. DN har inte lyckats hitta någon förklaring till varför stadsdelen sticker ut. Det är inte säkert att överrepresentationen i Skärholmen och Rinkeby-Kista bero på socioekonomiska förhållanden, men vi vet att dessa faktorer ökar dödligheten väsentligt.

Maria Rotzén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm. Hon säger att de stora skillnaderna mellan stadsdelarna har varit välkända för sjukvården sedan pandemins start.

– Grundproblematiken - att det i vissa områden finns en större andel med lägre utbildning och andra riskfaktorer - är inget som vi på smittskyddet i grunden kan ändra på. Vill man ändra på det är det andra institutioner i samhället som behöver ändra på det. Det vi har försökt göra är olika praktiska åtgärder.

Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/TT

I Järvaområdet i nordvästra Stockholm, som består av stadsdelarna Rinkeby-​Kista och Spånga-Tensta, har provtagningen varit bristfällig. Färre har testat sig här än i andra områden. Att testa och smittspåra är enligt forskningen centrala åtgärder för att förhindra smittspridningen och därmed dödsfall. Därför införde Region Stockholm nyligen en mobil provtagningsbuss så att boende i Järvaområdet kan testa sig för pågående infektion utan att behöva boka tid. Maria Rotzén Östlund pekar också ut flera andra insatser som genomförts: informationsinsatser i områdena, särskilda hälsoinformatörer och samarbete med civilsamhället.

Kom ni igång för sent med detta arbete?

– I backspegeln kan det vara lätt att se att man kunde ha gjort annorlunda. Flera granskningar genomförs om detta på olika håll. Vi får återkomma om detta, säger Maria Rotzén Östlund.

Kunde ni inte ha kommit igång snabbare med kommunikationsinsatser till områdena?

– Det var inte helt perfekt. Det finns säkert saker man kunde ha gjort bättre. Men vad vet jag inte nu.

I Göteborg har dödligheten varit högst i stadsdelarna Östra Göteborg (17 döda per 10.000 invånare) och Västra Göteborg (15 döda per 10.000 invånare). I Östra Göteborg, där Bergsjön ingår, bor en hög andel utrikesfödda, låginkomsttagare och lågutbildade. Västra Göteborg sticker inte ut särskilt mycket åldersmässigt eller socioekonomiskt.

Lägst var dödligheten i Centrum och Västra Hisingen. Västra Hisingen omfattar Biskopsgården, en av de stadsdelar som också har en hög andel utrikesfödda, låginkomsttagare och lågutbildade. I Göteborg tycks alltså socioekonomiska förhållanden inte vara avgörande för hur pass hårt ett område drabbats av pandemin.

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, säger att skillnaderna är viktiga att se och försöka förstå. Han tror att slumpen spelar en viss roll, det vill säga hur smittspridningen har sett ut lokalt. Att Östra Göteborg sticker ut tror han beror på tillfälligheter, som att flera äldreboenden i det området hade stor smittspridning i början av pandemin vilket ledde till många dödsfall på kort tid. Han varnar för att dra för stora slutsatser på statistik på en karta över olika områden.

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– En viktig förklaring är åldersstrukturen. I Centrum är medelåldern lägre än i andra stadsdelar. Men de socioekonomiska aspekterna är också viktiga. Vi har arbetat hårt med detta tillsammans med Göteborgs stad med särskilda informationsinsatser och uppsökande verksamhet, säger han.

I Malmö är skillnaderna mellan stadsdelarna inte lika stora som i Stockholm och Göteborg. Högst var dödligheten i Väster (14 döda per 10.000 invånare). Det hänger troligtvis ihop med en hög andel äldre i området. Ålder är, som DN tidigare har rapporterat om, den enskilt största riskfaktorn för dödlighet i covid-19. Lägst var dödligheten i stadsdelarna Innerstaden (9 döda per 10.000 invånare) och Norr (9 döda per 10.000 invånare).

Åldern är den enskilt största riskfaktorn för dödlighet i covid-19. En 80-åring löper påtagligt högre risk att dö i covid-19 än en 40-åring. Åldersstrukturen skiljer sig i olika områden. Om man skulle ta hänsyn till detta är det möjligt att jämförelsen mellan storstädernas stadsdelar skulle ha sett annorlunda ut. DN har dock inte tillgång till sådana data i detta material. Underlaget skulle bli för litet för jämförelser på stadsdelsnivå.

Enligt statsepidemiologen Anders Tegnell är ålder och socioekonomi starkt förknippat med ökade risker för dödlighet i covid-19. Det hänger ihop med att personer i regel bor mer trångt och träffar fler människor än de i välbärgade områden som har större bostäder och enklare kan arbeta hemifrån. Det är också tydligt att testningen har varit sämre i socioekonomiskt svaga områden.

– Rinkeby är ett område där många arbetar i sektorer där man träffar mycket folk. Men det är viktigt att påpeka - det är inte etnicitet som är viktig utan socioekonomiska förhållanden - hur man bor, lever och jobbar.

Fakta. DN:s kartläggning ■ DN har bett Socialstyrelsen att ta fram en lista över personnummer på alla som dött i covid-19, enligt Dödsorsaksregistret. Socialstyrelsen har sedan skickat alla personnummer till SCB som kopplat dessa till register om inkomster, utbildningsnivå, födelseland och stadsdelar (så kallade distrikt). DN har inte haft någon tillgång till data på individnivå, utan statistiken har sammanställts av SCB på vårt uppdrag. ■ Datauttaget gjordes den 8 mars. DN har enbart fokuserat på avlidna i covid-19, det vill säga inte tagit hänsyn till antalet smittade. En annan ingång vore att ställa dödsfallen i relation till antalet smittade, men statistiken över den senare är inte tillräckligt tillförlitlig. Dödsfallen påverkas förstås av hur smittspridningen har sett ut, till exempel att det varit ett omfattande problem med smittspridning på äldreboenden. ■ Statistiken bygger på det som SCB kallar för distrikt. Dessa sammanfaller oftast men inte alltid med stadsdelarna i de olika kommunerna. Stockholms stad slog nyligen samman Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö till en gemensam stadsdelsförvaltning men de redovisas i statistiken här som två olika områden. Visa mer